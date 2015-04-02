Erdoğan 'bal gibi aranır' dedi, avukatlar Çağlayan Adliyesi'nde X-Ray kuyruğuna girdi

Rehine krizi ve Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili terör saldırısında en çok konuşulan konu teröristlerin içeri nasıl girdiği olmuştu. Avukatların aranmadığı ve teröristlerin silahı avukat kılığında içeri soktuğu iddiası da adliyede yaşanan güvenlik zafiyetini gözler önüne sermişti.

Avukatlara güvenlik önlemi

Yaşananların ardından bugün Çağlayan Adliyesi'nde güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü. Avukatlar adliyenin D kapısından aranarak içeri alındı. Avukatların aranarak içeri alınması adliye dışında kuyruğa sebep oldu.

'Bal gibi aranır'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saldırıyı düzenleyen iki eylemcinin adliyeye avukat cübbesiyle girdiği iddialarıyla ilgili olarak, "Şunu bilmenizi istiyorum, bugün buradaki tablo, arkasından Vatan Caddesi'ndeki tablo, bizlere bir şeyler noktasında tabii ki çok daha hassas olmamızı gerektiriyor. Onun için de 'Efendim bunlar cübbeli, cübbeli aranmaz'... 'Bal gibi de aranır' diyeceğiz ve tedbirlerini alacağız" açıklaması yapmıştı.