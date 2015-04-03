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Polis, İstanbul Barosu Başkanı Kocasakal'a da müdahale etti

Erdoğan'ın cübbelilerde aranmalı sözlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'nde polisle avukatlar arasında yaşanan gerilim artıyor

03 Nisan 2015 19:11

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda "aranarak içeri alınmaya" tepki gösteren bir grup avukata çevik kuvvet polisi müdahale etti. İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal da polisin müdahalesine maruz kaldı.

Sabah saatlerinden itibaren x-ray cihazından geçerek el dedektörüyle aranmayı kabul etmeyen avukatlar, İstanbul Adalet Sarayı’nın C kapısı avukat girişinde toplanmaya başladı. Avukatların önünde özel güvenlik görevlileri etten duvar örerken arkalarında isesivil polisler bekledi. Bir süre sonra avukatlar, x-ray cihazını kaldırıp içeri girmek istedi. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından çevik kuvvet olaya müdahale etti. Avukatlar kalkanlarla itilerek adliye binasının dışına çıkarıldı.

 

Kocasakal'a da polis müdahalesi

 

Süren gerginlik üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, Çevik kuvvet yetkilileriyle görüşmek üzereyken avukatlara yeniden müdahale hazırlığı başladı. Bu duruma tepki gösteren Kocasakal, çevik kuvvetin önüne geçti. Çevik kuvvet polisi Kocasakal'ın da aralarında bulunduğu gruba müdahale ederek avukatları adliyeden dışarıya çıkardı. Müdahalenin ortasında kalan Kocasakal duruma tepki gösterdi.

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