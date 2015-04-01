Davutoğlu: Çağlayan Adliyesi'nin adını 'Mehmet Selim Kiraz Adalet Sarayı' olarak değiştireceğiz

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın adının verileceğini açıkladı.

Davutoğlu, "Teröristler adliyedeki eylem sırasında yurt dışıyla görüşme yaptılar. Bu ağı ortaya çıkaracağız" dedi.

Başbakan Davutoğlu, cenaze töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Davutoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

'İçeriden silah sesleri geldiği anda...'

"Emniyet güçlerimiz aldıkları talimatın gereğini yapmışlardır. En baştan beri, 'her türlü yöntemi kullanınız ve savcımızı salim kurtaracak şekilde çalışmanızı yürütünüz. Etkin şekilde müdahale etmekten kaçınmayın' dedik. İçeriden silah sesi geldiği anda da odanın duvarları da patlatmak suretiyle içeri girilmiş. Arka tarafa barikatlar kurulmuştu çünkü. Maalesef savcımızı kurtaramadık."

Medyaya sert eleştiri

"Aynı sağduyulu tavır siyasiler ve medya tarafından gösterilsin isterdik ama maalesef medyamızın bazıları bu acıyı paylaşırken, başka bir kesimi de daha evlat acısı yüreğine inmiş ailenin acısı dururken, bu sabah gazeteleri açtığınızda o resimleri, şakağına silah dayanmış resimleri, yayınlama ahlaksızlığını, nezaketsizliğini göstermiştir. Bütün bu medya mensuplarına çağrıda bulunuyorum. Öz eleştiri yapın. Kendi eşiniz, babanız olsaydı bunların olacağını düşünün, acaba ne hissederlerdi? Bu insani bir durumdur."

'Kılıçdaroğlu keşke burada olsaydı'

"Hep beraber cenaze namazı kıldık ama muhalefet burada değildi. Sayın Kılıçdaroğlu beni, bizi eleştireceğine keşke burada olsaydı, acıyı beraber paylaşsaydık, namazda aynı safhada dursaydık. Kılıçdaroğlu’nun attığı tweetler… Bu saldırı nasıl unutulmayacaksa o tweetler de unutulmayacaktır. Bahçeli’nin yaptığı açıklama da öyle."

'Şimdi hesap vaktidir'

"Cenazeyi defnettiğimiz için söylüyorum, bu ülkenin kaderi hepimizin kaderi. Bu cenazede bulunmayan Kılıçdaroğlu ve Bahçeli iç güvenlik paketine karşı çıkmışlardır. Şimdi hesap vaktidir. Demirtaş, Kılıçdaroğlu, Bahçeli bugün burada olsaydı bu eleştirileri yapmayacaktım."

'Karşımızda şer ittifakı olduğunun farkındayız'

"Milletin acısında yan yana duramayanlar milletin geleceğinde yol alamazlar. Siyasileri muhasebe yapmaya davet ediyorum. Teröre karşı bütün siyasilerle karşı karşıya gelmeye, konuşmaya hazırım ama seçim yaklaşıyor, hükümeti yıpratalım derlerse buna müsaade etmeyiz. Baktım kimseden destek yok, gerekirse sağıma soluna bakmadan tek başımıza yolumuza devam ederiz, tek başımıza yürümeyi de biliriz. Bu olayla ilgili kim olursa olsun, hangi ine girmiş olursa, her türlü operasyonun yapılması talimatını verdik. Bu alçakça saldırı... Karşımızda bir şer ittifakı olduğunun farkındayız. Bugün de Kartal Ak Parti binasına girildi."

'Bir kişi daha yüzünü örterek molotofa yönelirse...'

"Halkımıza ve herkese hitap ederek söylüyorum, 2013 senaryosu uygulanmak isteniyor. Bu saldırı ilk defa olmuyor. Reyhanlı’da, Gezi’de bunu yaptılar. Seçime giderken kaos ortamının istendiğinin farkındayız. Basın mensuplarının ve siyasilerin oluşturduğu cepheyi gördük. Biz bu oyuna gelmeyiz, bu ülkeyi kurban etmeyiz. Bir kişi daha yüzünü örterek molotofa yönelir şimdiden uyarıyorum hiçbir müsamaha gösterilmeyecektir. Niyeti ne olursa olsun, kim olursa olsun… Bu alçakların dün yaptıklarından sonra sokaklarda her türlü tedbirin alınması talimatını verdik. Seçimde şöleni hep beraber yaşayacağız. Tekrar başımız sağolsun diyorum, taziyelerimi sunuyorum. Tuzaklara karşı uyanık olmalıyız."

'Talimatların nereden geldiğini ortaya çıkaracağız'

"Soruşturma derinleştiriliyor. Önemli sonuçlar ortaya çıkacak ama zamanı gelince paylaşacağız. 6 saat süresince yapılan telefon görüşmeleri var, bu ağı tespit ediyoruz, taliimatların nereden geldiğini ortaya çıkaracağız. Bu teröristlerin networkünü, arka planını araştıracağız. Bazıları teröristleri masum, devleti suçlu göstermek için 'devlet infaz etti' diyorlar, düşünebiliyor musunuz? Bir muhalefet lideri bu kadar seviyesini düşürdü. Birkaç dakika içinde odaya girildiğinde, müdahale edildiğinde savcımızı kurtaramadık."

Elektrik kesintileri

"Bu konu da araştırılıyor. Net bir sonuç yok. Ama dün Meclis grubuna girerken bir soru üzerine, her ihtimal değerlendiriliyor dedim, Teröre yordular ama hepsini araştırıyoruz…"

‘Basına akreditasyon talimatı başbakandan’

"Akreditasyon talimatını ben verdim. Ne eleştiri gelirse gelsin hepsine hazırım. Bütün ızdırapları yaşadıktan sonra bir ricada bulundum. Medyaya dikkatli olunması için rica ettim. Bir çok kere söyledik. Gece yarısından itibaren sayfaları gördüğümüzde insani duyarlılık görmedim ben. Muhterem eşleriyle görüştüğümde neler hissetiğini ben biliyorum. Evladını gördünüz, sabah bu gazeteyi gördüğünde ne hissetti? Patronlarına da söylüyorum, her türlü eleştiriyi bize yaptılar. Tek bir yerde basına yönelik bir şeyde bulunmadım. Yayın yasağı getirdik, neden gelir o yasak? Operasyon bitince de yasağı kaldırdık. Peki yürekteki yasak kalkar mı? Bu savcımızın bu fotosunu yayınlamak nasıl bir ahlaktır? Bir daha olursa bir daha veririm bu talimatı. Ben verdim talimatı… İnsanların acısına saygı duyacak herkes. Teröristlerin propagandasını yapmayacaklar. Bundan sonra herkes dikkat edecek. Tavırlarına dikkat edecek herkes. Onların bugün o cenazeye katılma hakları yoktu, o çocuğun karşına çıkmaya hakları yoktu."