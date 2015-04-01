Baro Başkanı Kocasakal: Avukat camiasını rencide eden açıklamaları kabul etmiyoruz

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, savcı Mehmet Selim Kiraz'ın yaşamını yitirdiği rehine kriziyle ilgili "Yalan yanlış bilgileri bütün avukat camiasını rencide eden açıklamaları kabul etmiyoruz. Bu eylemi yapanlar avukat değildir" dedi.

"Gerçekten herkes çok çapa sarfetti" diyen Kocasakal, "Adliyede var olan güvenlik zaafı hepimiz için sorundur" diye konuştu.

Kocakasal, Çağlayan Adliyesi önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından açıklama yaptı.

Kocasakal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Yalan yanlış bilgileri bütün avukat camiasını rencide eden açıklamaları kabul etmiyoruz. Gün birlik günüdür. Bu eylemi yapanlar avukat değildir. Herkesin sıcak anda psikolojik ortamda soğukkanlı olması gerekir. Adliyede var olan güvenlik zaafı hepimiz için sorundur. Ama güvenlik meselesi suçlamalardan uzak ortak bir akıl ve diyalogla çözülmelidir.

'Böyle bitmemeliydi, yanılmışım'

- Gerçekten herkes çok çaba sarfetti. Ben de dahil herkes görüşme yaptı. Berkin Elvan'ın babası gelerek görüştü. Olağan üstü bir çapa sarf ettik. Yaşananlar için şuanda bir şey söylemek istemiyorum. Biraz zaman geçtikten sonra konuşmak gerekir. Bir şey olmayacağını kendilerine ilettim. Ben öyle hissettim. İyi biter diye algılamak için uğraştım. Yanılmışım. Böyle bitmemeliydi. Keşke çabalarımız sonuç verseydi. Hepimizin başı sağolsun.