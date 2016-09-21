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Yaşam

İşsiz arkeolog çareyi çay evi açmakta buldu

Çay ocağına ‘Arkeoloji Çay Evi’ adını veren Kocabaş, masalara da Homerso'un eserlerini koydu.

21 Eylül 2016 17:27

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü mezunu olan ve çoğu arkeolog gibi işsiz olan bir Mehmet Ali Kocabaş, çareyi çay ocağı açmakta buldu. Kocabaş, kitap okuyan müşterine de içtikleri ikinci çayı ücretsiz veriyor

DHA'nın haberibe göre, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü mezunu Mehmet Ali Kocabaş, memleketi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ‘Arkeoloji Çay Evi’ adlı işyeri açtı.

Kavaklı Mahallesi Odunpazarı Sokak’taki çay ocağına ‘Arkeoloji Çay Evi’ adını veren Kocabaş, masalara da Homerso'un eserlerini koydu. Kitap okuyan müşterine ise içtikleri ikinci çayı ücretsiz veriyor.

Kültür varlığı çok personel yok 

Türkiye genelinde; 12.280 arkeolojik sit alanı, 266 kentsel sit alanı, 32 kentsel arkeolojik sit alanı, 159 adet tarihi sit alanı, 438’i diğer sit alanları olmak üzere toplam 13.175 sit alanı ve 97.142 korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 194, özel sektör tarafından açılan 197 müze var.

Bu kadar sit alanı ve kültür varlığı ve müzeye rağmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde; arkeolog, müze araştırmacısı, sanat tarihçisi, hititolog, antropolog dahil 1003 personel çalıştırıyor. Türkiye’deki 100’e yakın Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümüne yılda yaklaşık 5000 öğrenci alınıyor, yaklaşık 4000 mezun veriliyor. İş bulan mezunların sayısı ise, yılda 10-20 kişi arasında değişiyor.

Arkeoloji bölümlerinden mezun olan arkeologlar, kendi dallarında iş bulamadıkları için farklı alanlara yöneliyor. Buna rağmen çeşitli üniversitelerde her yıl yeni arkeoloji bölümleri açılmaya devam ediyor.

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