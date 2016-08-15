İşsizlik mayısta beklentinin üzerinde gerçekleşti

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 106 bin kişi artarak 2 milyon 895 bin kişi oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, söz konusu ayda geçen yılın aynı dönemine göre 106 bin kişi arttı ve 2 milyon 895 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti.



İşsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre de 0,1 puan arttı. Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 9,3 olarak gerçekleşmişti.



Aynı dönemde tarım dışı işsizlik 0,1 puanlık azalışla yüzde 11,3 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 17,4 olarak gerçekleşirken, bu oran 15-64 yaş grubunda 0,1 puanlık artışla yüzde 9,6 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 795 bin kişi artarak 27 milyon 867 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan yükselerek yüzde 47,5 oldu.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 795 bin kişi arttı ve 27 milyon 867 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 0,6 puanlık artışla yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 234 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 1 milyon 29 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,9’u tarım, yüzde 19,3'ü sanayi, yüzde 7,7'si inşaat, yüzde 53,1'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Mayısta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,6 puan, inşaat sektörünün payı 0,5 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,4 puan, sanayi sektörünün payı 0,7 puan azaldı.

İşgücüne katılma oranı yükseldi

İşgücü, mayısta 2015'in aynı dönemine göre 902 bin kişi artarak 30 milyon 763 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 52,5 oldu. Söz konusu dönemde erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,7 puanlık artışla yüzde 72,5, kadınlarda ise 0,8 puanlık artışla yüzde 32,9 olarak gerçekleşti.

Bu yıl mayısta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak yüzde 33,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, önceki döneme göre 4 bin kişi azalışla 27 milyon 430 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46,8 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı önceki döneme göre 146 bin kişi artarak 3 milyon 131 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 0,4 aratarak yüzde 10,2 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı önceki döneme göre 0,2 puan artarak yüzde 52,1 olarak kaydedildi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, hizmet sektöründe 53 bin, sanayi sektöründe 5 bin kişi arterken, inşaat sektöründe 11 bin, tarım sektöründe 50 bin kişi azaldı.

Ücretli veya yevmiyeli sayısı 18 milyon 826 bin

İstihdam edilen 27 milyon 867 bin kişinin 18 milyon 826 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 67,6'ya karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 562 binini (yüzde 16,4) kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 178 binini (yüzde 11,4) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 301 binini (yüzde 4,7) işverenler oluşturdu.