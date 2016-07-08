Türkiye işsizlikte dünyada ilk 5'te!

Avrupa'da yaşanan ekonomik krizden derin yara alan ülkelerden sonra işsizliğin en fazla olduğu ülke Türkiye oldu. OECD verilerine göre Yunanistan yüzde 24.4 ile işsizliğin en fazla olduğu ülke olarak kayıtlara geçti. Kriz mağdur İspanya'da yüzde 20.4 ile ikinci sıraya yerleşirken, üçüncü Portekiz'de işsizlik oranı yüzde 12.1, dördüncü İtalya'da ise bu oran yüzde 11.6 oldu.

noktadergisi.info'nun haberine göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2016 yılına ilişkin İstihdam Görünümü raporu dün yayımlandı. OECD verilerine göre Türkiye yüzde 10.4 işsiz oranıyla beşinci sırayı Slovakya ile paylaşıyor. OECD ülkelerinde işsizlik oranı ortalaması ise yüzde 6.4 seviyesinde kaldı.

İstihdam oranı da düşük

Türkiye'deki işsizlik oranı 15-24 yaş grubunda yüzde 18.5'e, kadınlarda yüzde 12.9'a, 15-24 yaş grubundaki kadınlarda yüzde 22.2'ye çıkıyor. OECD uzmanlarına göre, gelecek yıl 34 OECD ülkesinde 15-74 yaşındaki nüfus içindeki iş sahibi olma oranı 2007'deki düzeyi yakalayarak yüzde 61 olacak.

Türkiye'de ise bu oran 2007'dekine göre yüzde 6 artmasına rağmen yüzde 10 daha düşük seviyede seyrediyor. Türkiye ve Yunanistan, yaklaşık yüzde 51'lik istihdam oranıyla OECD sıralamasının en sonunda yer alıyor.

Türkiye'de istihdam oranı 15-24 yaş grubunda yüzde 34.2'ye, kadınlarda ise yüzde 30.5'e kadar düşüyor. İşgücü piyasalarının önümüzdeki yıldan itibaren 2008'deki finansal kriz öncesi seviyeleri yakalayacağı öngörülen raporda, küresel ekonominin ‘yavaş büyüme tuzağına’ takılması nedeniyle bu sürecin yavaş işlediğine dikkat çekildi. OECD, yeni iş sahalarının yaratılması, çalışanların vasıflarını iş süreçlerinde verimli kullanabilmesi, mesleki tatminin ve gelir seviyelerinin artırılabilmesi için reformlara ihtiyaç duyulduğunu, ayrıca işsizlik yardımlarının geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye, OECD ülkeleri içinde bu bakımdan Yunanistan ile birlikte sonunculuğu paylaşıyor. Güney Avrupa ülkeleriyle birlikte işsizliğin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Türkiye'de istihdam bakımından genç-yaşlı ve kadın-erkek eşitsizliği diğer ülkelere göre daha yüksek.