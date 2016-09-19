Türkiye'de her 5 gençten biri işsiz

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranı 10,2'ye yükselerek 3.1 milyon kişiyi aştı. İşsizlik bu yılın mayıs ayında yüzde 9,4 düzeyindeydi.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile %12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,7 puanlık artış ile %19,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,7 puanlık artış ile %10,4 olarak gerçekleşti.

Her 5 gençten biri işsiz

Tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,5 puanlık artışla yüzde 12,2'ye çıktı. Genç nüfusta işsizlik oranı 1,7 puanlık artış göstererek yüde 19,4'e yükseldi.



İstihdam edilenlerin sayısı haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre 390 bin kişi artarak 27 milyon 651 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 47,1 oldu.



İstihdam oranı %47,1 oldu





İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 390 bin kişi artarak 27 milyon 651 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %47,1 oldu.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 421 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 811 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %20,2’si tarım, %19,3’ü sanayi, %7,5’i inşaat, %53,1’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 2,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,8 puan, sanayi sektörünün payı ise 0,4 puan azaldı.

İşgücüne katılma oranı %52,4 olarak gerçekleşti





İşgücü 2016 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 637 bin kişi artarak 30 milyon 778 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak %52,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalışla %72,3, kadınlarda ise 0,7 puanlık artışla %33 olarak gerçekleşti.

Haziran 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azalarak %34 olarak gerçekleşti.

