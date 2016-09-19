T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türkiye'de her 5 gençten biri işsiz

Türkiye'de işsizlik oranı, 10,2 seviyesine yükselerek 3.1 milyon kişiyi aştı

19 Eylül 2016 13:43

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranı 10,2'ye yükselerek 3.1 milyon kişiyi aştı. İşsizlik bu yılın mayıs ayında yüzde 9,4 düzeyindeydi.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile %12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,7 puanlık artış ile %19,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,7 puanlık artış ile %10,4 olarak gerçekleşti.  

 

Her 5 gençten biri işsiz

 

Tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,5 puanlık artışla yüzde 12,2'ye çıktı. Genç nüfusta işsizlik oranı 1,7 puanlık artış göstererek yüde 19,4'e yükseldi. 

İstihdam edilenlerin sayısı haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre 390 bin kişi artarak 27 milyon 651 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 47,1 oldu.


İstihdam oranı %47,1 oldu



İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 390 bin kişi artarak 27 milyon 651 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %47,1 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 421 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 811 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %20,2’si tarım, %19,3’ü sanayi, %7,5’i inşaat, %53,1’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 2,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,8 puan, sanayi sektörünün payı ise 0,4 puan azaldı.

 

İşgücüne katılma oranı %52,4 olarak gerçekleşti



İşgücü 2016 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 637 bin kişi artarak 30 milyon  778 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak %52,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalışla %72,3, kadınlarda ise 0,7 puanlık artışla %33 olarak gerçekleşti.

Haziran 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azalarak %34 olarak gerçekleşti.  
 

ETİKETLER

İşsizlikişsizTürkiye İstatistik KurumuHaziran ayı işsizlik oranları

İlgili Haberler

İşsizlik 11 ayın zirvesine çıktı

İşsiz sayısı 3 milyon 290 bin kişiye yükseldi

İşsizlik mayısta beklentinin üzerinde gerçekleşti

İşsiz sayısı 2 milyon 895 bin kişiye yükseldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24