İşsizlik 11 ayın zirvesine çıktı

Ocak ayında işsizlik yüzde 11,1'le beklentilerin altında gerçekleşse de Şubat 2015'ten bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

İşsizlik: Tanımlar ve hesaplanma şekli

Bloomberg anketine katılan ekonomistler, bir önceki ay yüzde 10,8 olarak gerçekleşen işsizliğin yüzde 11,2'ye yükseleceğini tahmin ediyordu.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ocak'ta geçen yılın aynı dönemine göre 31 bin kişi artarak 3 milyon 290 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı 2015 yılında bir önceki yıla göre 0,4 puanlık artış ile yüzde 10,3'e yükselirken işsiz sayısı ise 3,06 milyon olmuştu.