İsrailli Bakan: Doğalgazı Avrupa'ya satabilmek için Türkiye ile ilişkilerimizi iyileştirmeliyiz

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, çıkardıkları doğalgazın Avrupa'ya satışı için Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Steinitz, “Türkiye ile ilişkiler iyileşirse, gaz Türkiye’ye ve bu ülke üzerinden Yunanistan’a satılabilir” dedi.

Yunanistan’da yayınlanan Kathimerini gazetesine konuşan Steinitz "Denizlerimizden çıkacak doğalgaz miktarının, tahminlerimizden çok daha fazla olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle önümüzdeki dönemde İsrail'in deniz bölgesinde yeni aramalara başlayacağız. İsrail ve Mısır’da önemli yataklar bulunursa, Yunanistan’a uzanan uzun bir doğalgaz boru hattı inşa edebiliriz" diye konuşan İsrailli bakan, "Bu gazın Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşması için ilk evvel İsrail ile Türkiye ilişkileri eskisi gibi olmalı” ifadelerini kullandı.