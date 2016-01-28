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ABD'den, İsrail'in 'IŞİD'i finanse ediyor' suçlamasına karşı Türkiye'ye destek

"Bu iddiaya katılmıyoruz; bir belirti göremedik"

28 Ocak 2016 15:51

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, İsrail Savunma Bakanı’nın Türkiye’nin IŞİD’i finanse ettiği suçlamasına karşı Ankara’nın yanında tavır alarak, iddiaya katılmadığını söyledi. Öte yandan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass da, Twitter'dan yaptığı açıklamada iddiayı reddettiklerini yazdı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, İsrail Savunma Bakanı Moshe Yaalon’un Atina ziyareti sırasında ortaya attığı “Türkiye uzun süre IŞİD’i gayri resmi yollardan petrol alımı yoluyla finanse etti” şeklindeki iddiaya katılmadıklarını söyledi.

 

"Bir belirti göremedik"

 

Toner, düzenlediği basın brifinginde Yaalon’un iddialarının gündeme gelmesi üzerine, “Bu iddiaya katılmıyoruz. Buna dair bir belirti ya da herhangi bir işaret görmedik” dedi.

İsrailli Bakan Yaalon, önceki gün Atina’da düzenlediği basın toplantısında, “IŞİD, uzun bir süredir petrol karşılığında Türk parasından faydalanıyor” demişti.

Amerikalı sözcü bu iddiaya karşılık, Washington’un böyle bir ticaretin Türkiye açısından ekonomik bir mantığı olmadığını söyledikten sonra, “üst düzey Türk yetkililerin de IŞİD’le bağlantılı petrol kaçakçılığına karıştığına” ilişkin ellerinde bir kanıt olmadığını ekledi.

 

Büyükelçilik'ten Türkiye'ye destek mesajı

 

Öte yandan, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada İsrail'in iddialarını sert bir dille yalanladı. Büyükelçi John Bass'in açıklaması şöyle:

"Türk hükümetinin IŞİD ile petrol kaçakçılığı ortaklığında olduğuna dair açıklamaları reddediyoruz. Böyle bir suçlamayı destekleyecek hiçbir kanıt görmedik. Hatta, Türklerin ve diğer IŞİD karşıtı koalisyon üyesi ülkelerin, IŞİD'in petrol çıkarma ve taşıma altyapısını hedef alan çabaları sayesinde, örgütün petrol kaçakçılığı zaman içinde azalmıştır. Türkiye Suriye'ye olan sınırının güvenliğini geliştirmek için, ABD ve diğer uluslararası ortaklarıyla beraber çalışarak, adımlar atmaya devam etmektedir."

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