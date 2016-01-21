IŞİD Libya'da petrol tanklarını yaktı

IŞİD, Libya’nın kuzeyinde bulunan Ras Lanuf’ta petrol tesisine saldırdı. Militanların petrol depolama tanklarını ateşe verdiği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü.

Russia Today'in haberine göre; yakılan tankların Harouge Oil Operations adlı firmaya ait olduğu belirtilirken, geçen hafta da Ras Lanuf’un güneyinde bir petrol boru hattına saldırı düzenlenmişti.

Libya’nın en büyük petrol terminallerinden Ras Lanuf büyük bir rafineriye sahip. Geçen hafta Ras Lanuf terminalini işleten National Oil Corporation, önlem olarak depolarını boşalttığını duyurmuştu.