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Dünya
Deutsche Welle

İsrail Savunma Bakanı: IŞİD Türk parasıyla finanse edildi

İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon, Türkiye'yi IŞİD'i finanse etmekle suçladı.

26 Ocak 2016 20:26


İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon, IŞİD'in uzun süre Türk parasıyla finanse edildiğini öne sürdü.

Atina'da Yunan meslektaşı Panos Kammenos ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yaalon, “Terörizmle savaşta herhangi bir işbirliği içinde yer alıp almama kararı Türkiye'ye, Türk hükümetine, Türk yönetimine bağlıdır. Ama bu şimdiye kadar söz konusu olmamıştır” dedi.

İsrail Savunma Bakanı, “Bildiğiniz üzere IŞİD çok, çok uzun bir süre petrol karşılığı Türk parasından yararlanmıştır. Umarım buna son verilecektir” diye konuştu.

İsrail siyasetinin şahin kanadından bir isim olan eski genelkurmay başkanı Moşe Yaalon, geçen hafta da “IŞİD'i İran'a yeğlerim” açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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