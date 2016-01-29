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Ekonomi
Deutsche Welle

Gazprom Türkiye'ye doğalgaz indirimini iptal etti

Rus enerji şirketi Gazprom'un Türkiye'ye uyguladığı yüzde 10.25'lik indirimi iptal ettiği bildirildi.

29 Ocak 2016 15:21


Anadolu Ajansı'nın haberine göre Rus enerji devi Gazprom, Türkiye'de özel sektörde bulunan doğalgaz şirketlerine uyguladığı indirimi iptal etme kararı aldı. Karara göre, yıllık 10 milyar metreküplük gaz ithalatı yapan özel sektördeki 6 şirket, 1 Ocak 2015'ten bu yana uygulanan yüzde 10,25'lik indirimden daha fazla faydalanamayacak.

Gazprom ile özel şirket yetkililerinin geçen haftalarda bir araya geldiğini ve bu kararın verildiğini belirten yetkililer, iki ülke arasındaki krizin sona ermesiyle indirimin tekrar gündeme gelebileceğini ifade ettiler.

Özel sektör tedarikçileri Bosphorus Gaz, Enerco Enerji, Batı Hattı, Kibar Enerji, Avrasya Gaz ve Shell Enerji Rusya ile 2013’te yapılan anlaşma doğrultusunda yıllık 10 milyar metreküp doğalgaz ithal ediyor. Geriye kalan miktar da spot LNG olarak Ege Gaz şirketi ve boru hatlarından BOTAŞ tarafından satın alınıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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