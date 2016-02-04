İran Petrol Bakanı: Ankara'ya doğalgaz cezası ödeyeceğiz

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Ankara ve Tahran arasındaki doğalgaz fiyatı anlaşmazlığında Türkiye lehine karar verdiğini ve Türkiye'ye satılan doğalgaz fiyatının yüzde 13 ila 15'inin ceza olarak Ankara'ya ödeneceğini söyledi.

Hürriyet'in İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre, Petrol Bakanı Zengene, mahkemenin kararına göre, Türkiye'ye satılan doğalgaz fiyatının yüzde 13 ila 15'inin ceza olarak Ankara'ya ödeneceğini bildirdi. İran'ın ödeyeceği rakamın gizli tutulduğunu söyleyen Zengene, "İran'ın Türkiye'ye ödeyeceği rakam çok değil" ifadesini kullandı. Türkiye'nin mahkemede gaz fiyatında istediği indirimi alamadığını savunan İran Petrol Bakanı Zengene, "Karar, Türkiye'nin talep ettiğinden farklı" dedi.

Salı günü açıklanmıştı

İran'dan alınan doğalgaz fiyatında anlaşma sağlanamayınca 2012'de Ankara tarafından açılan tahkim davasının Türkiye lehine sonuçlandığı salı günü açıklanmıştı. Kararın ardından konuyu değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ile İran arasındaki doğalgaz tahkimi davasında kazanılan indirimin geriye dönük olarak işleyeceğini belirterek, "Burada tahkim tarafların anlaşması yönünde yüzde 13,3 ile 15,8 arasında bir indirim aralığı verdi.

Bu önümüzdeki birkaç ay içerisinde tarafların bir mutabakata varması ile ilgili bir süreç, sınırsız bir süreç değil. Bu indirimi inşallah en kısa sürede halkımıza yansıtmayı düşünüyoruz" demişti.Bakan Albayrak, Türkiye'nin İran'la yaşadığı doğalgaz fiyatındaki anlaşmazlık sebebiyle 2012 de uluslararası tahkime açtığı bir dava olduğunu ve bu davadan alınacak indirimin 1 Temmuz 2011'den itibaren geçerli olacağını da belirtmişti.