Enerji Bakanı: Doğalgazda indirim söz konusu olacak

Türkiye'nin İran'dan satın aldığı doğalgazın fiyatı konusunda 2012 yılında açtığı tahkim davasını kazanmasından sonra açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İran gazına dair indirim kararını halka yansıtmayı düşündüğünü aktardı.

Hürriyet’in haberine göre Albayrak, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin İran'dan alınan doğalgazın fiyatı konusunda Türkiye lehine yüzde 13.3 ile 15.8 arasında bir indirim kararı verdiğini belirterek, taraflar arasında bir mutabakat sağlanması halinde indirim kararını bu yıl fiyatlara yansıtmayı düşündüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bulunduğu Şili'de gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Albayrak, "Geçtiğimiz günlerde uluslararası tahkim (İran gazı konusunda) lehimize karar verdi.

Muhtemelen bu yıl içerisinde tahminimiz bu indirimin uygulanması ile ilgili Türkiye lehine bir karar söz konusu olacak.

Bizim için çok sevindirici bir gelişme. Bunu en kısa sürede halkımıza indirim olarak halkımıza yansıtmayı düşünüyoruz, bunun için bir çalışma içerisindeyiz. Bu indirim geriye dönük olarak işleyecek" dedi.

Sabah saatlerinde Reuters haber ajansının Shana Haber Ajansı'na dayandırarak verdiği haberde, İran gaz şirketi Direktörü Hamidreza Araghi, Türkiye'nin İran'dan aldığı doğalgazın fiyatında yüzde 35.5'lik bir indirim talebinde bulunduğunu belirtmiş ve "Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Türkiye'nin aldığı gazda yüzde 10-15'lik bir indirime karar verdi" dedi.

Ancak, öğleden sonra İran Ulusal Gaz Şirketi (NIGC) Türkiye’ye yüzde 10-15 arasında doğalgaz indirimi yapılmayacağını iki ülke arasındaki davanın devam ettiğini açıkladı.

NIGC yaptığı açıklamada tahkim mahkemesinin henüz son kararını vermediğini davanın devam ettiğini vurguladı. İran’ın bu açıklamaları kafa karıştırdı.