İsrail'den vatandaşlarına uyarı: En kısa sürede Türkiye'den ayrılın

İsrail, terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirilen 19 Mart'taki Taksim saldırısının ardından yeni saldırılar gerçekleşebileceği ihtimaline karşı yeni bir seyahat uyarısı yayınladı. Tel Aviv yönetimi, vatandaşlarının Türkiye'den "mümkün olan en kısa sürede" ayrılmasını istedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul Taksim'de, 19 Mart'ta meydana gelen saldırıda üç İsrail vatandaşı hayatını kaybetmiş, İsrail Başbakanlığı'na bağlı terörle mücadele ofisi Türkiye seyahatine ilişkin "3. seviye" bir uyarı yayınlamıştı.



Reuters'ın haberine göre; ofisten yapılan yeni bir duyuruda, bu seviye IŞİD veya diğer grupların Türkiye'deki turistik bölgelere saldırabileceğine dair "yüksek somut tehdit" olarak adlandırdığı seviye 2'ye yükseltildi. Bu alarmın neden verildiği konusunda ise bir açıklama yapılmadı.



Açıklamada, İsrail vatandaşlarının Türkiye'ye gitmeyi gözardı etmeleri ve eğer şu an orada bulunuyorlarsa "mümkün olan en kısa sürede" ayrılmaları istendi. Alarm seviyesi 1 olsaydı bu durumda İsrail vatandaşlarının "anında" ayrılmaları istenmiş olacaktı.