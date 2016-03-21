Taksim'deki saldırının ardından "İsrailler keşke ölseydi" diyen AKP'li, görevinden istifa etti

Taksim'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından, yaralı kurtulan İsrailliler için, "Beter olsun İsrail vatandaşları. Keşke yaralanmayıp hepsi ölseydi" diye tweet atan AKP Eyüp Kadın Kolları Tanıtım ve Medya Birim Başkanı İrem Aktaş, görevinden istifa etti.

İlçe yönetiminden bir yetkili, "Kardeşi patlama sırasında yakınlarda bir yerdeymiş. O infialle mesajı atmış. İstifasını aldık. Yarın (bugün) partiden ihracı için disiplin kuruluna sevk edilecek” dedi. AKP Eyüp İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Yücel de önceki gün Twitter mesajında Aktaş’ın partiden ihracı için ilçe yönetiminin işlemleri başlattığını duyurmuş, mesajın AKP’nin görüşlerini yansıtmadığını açıklamıştı.