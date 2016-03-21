İstiklal saldırısında hayatını kaybeden üç İsraillinin patlamadan önceki son fotoğrafı...

İstiklal Caddesi'ndeki canlı bomba saldırısında üç İsraillinin saldırıdan önceli son fotoğrafı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İsrailli yemek severleri buluşturan internet sitesi Beygale’in düzenlediği tura katılan 14 kişilik kafile, cumartesi sabahı kahvaltı yaptıktan sonra İstiklal Caddesi’ne çıktı. Sohbet ederek yürüyor, bir yandan fotoğraf çekiyorlardı. IŞİD’li canlı bombanın kendini patlatmasıyla içlerinden üçü can verdi, diğerleri yaralandı.

Patlamada ölenlerden biri olan Yonathan Suher, 40’ıncı doğum gününü kutlamak için eşi İnbal’le birlikte tura katılmıştı. Tel Aviv’de yaşayan Suher hukuk mezunuydu ve bir teknoloji firmasında çalışıyordu. İki çocuk babası Suher patlamada yaşamını yitirirken, eşi de ağır yaralandı.

Kıl payı

Saldırıda yaşamını yitiren 60 yaşındaki Simha Damri 4 çocuk annesiydi. İki bacağı kırılan ve akciğeri delinen kocası Avi, “Bir vitrinin fotoğrafını çekip İsrail’deki kızıma göndermek için gruptan geri kaldım. Bir anda korkunç bir patlama duydum, herşey uçuyordu. Eşimi göremedim” diye konuştu.

Fotoğraf sayesinde ölmekten kurtulan bir diğer turist Pnina Greenfield oldu. İsrail’e döndükten sonra ambulansta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Greenfield, grup fotoğrafı çekmek için uzaklaşması sayesinden kurtulduğunu anlattı. Bir bacağı kırılan ve vücudunda şarapnel yaraları olan Greenfield, ailesinin Türkiye’ye gitmesine karşı çıktığını ve tehlikeli olabileceğini söylediğini ancak onlara ‘İsrail de tehlikeli’ dediğini söyledi.

Üç torunu vardı

Patlamada ölen 69 yaşındaki Avraham Goldman ise tura eşi Nitza’yla katılmıştı. Üç çocuk ve üç torun sahibi Goldman çifti seyahat etmeyi çok seviyordu. Avi Goldman son yıllarda yabancı işadamları ve siyasilere İsrail’de turist rehberliği yapıyordu.