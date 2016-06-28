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Dünya

İsrail'de iki bakan Türkiye ile varılan mutabakatı veto edecek

Mutabakatın İsrail kabinesi ile TBMM tarafından onaylanmasının ardından büyükelçiler atanacak

28 Haziran 2016 15:07

İsrail'de Eğitim Bakanı Naftali Bennett ve Adalet Bakanı Ayelet Shaked, Türkiye ile ikili ilişkilerin normalleştirilmesi için varılan anlaşmayı veto edeceklerini açıkladı.

Shaked, 2014 yılında Filistinli annelerle ilgili kullandığı 'ırkçı ifade'ler nedeniyle sert tepki görmüştü.

İsrail gazetesi Jerusalem Post'un haberine göre, güvenlik kabinesi üyelerinden Bennett ve Shaked, Türkiye ile yapılan anlaşmayı veto etmeyi planlıyor.

Türkiye ile uzlaşmanın önemli ve İsrail'in çıkarına olduğunu söyleyen Habayit Hayehudi Partisi lideri Bennett, "Ancak terör saldırısı faillerine tazminat İsrail'in gelecekte pişmanlık duyacağı bir şey" diye ekledi.

Bennett ayrıca, Hamas’ın elinde olduğu düşünülen iki İsrailli kayıp askerin cansız bedenlerinin iadesi için elinden geleni yapması konusunda Türkiye'ye çağrıda bulundu.

Açıklamayı yapan iki bakan sağ görüşlü Habayit Hayehudi partisine üye. İsrail’de Türkiye ile yapılan anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Güvenlik Kabinesi’nde bir oylama yapılacak. 

 

Önce onay sonra büyükelçi

 

Mutabakat metninin İsrail kabinesi ile TBMM tarafından onaylanmasının ardından da karşılıklı büyükelçilerin atanacağını duyurulmuştu.

 

Erdoğan sert tepki göstermişti

 

Shaked, 2014 yılında Filistinli annelerle ilgili kullandığı ırkçı ifadeler nedeniyle sert tepki görmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Shaked'i, "İsrail’de bir kadınçıktı, aynen şunları söyledi: Filistinlilerin hepsi bizim düşmanımız ve onların kanı bizim elimizde olmalı. Buna öldürülen teröristlerin anneleri de dâhil, Filistinli anneler de öldürülmeli; bunu söyleyen bir kadın milletvekili, İsrail Parlamentosunun bir üyesi.Allah aşkına soruyorum; bu zihniyetin Hitler’in zihniyetinden ne farkı var?" diyerek eleştirmişti. Erdoğan, tepkisini, "Sen nasıl kadınsın ya? Sen ne pis kadınsın, senin genlerinde başka bir şey var. Sen, 'bütün Filistinli anneler ölmelidir' nasıl dersin?" sözleriyle dile getirmişti.

 

"Filistinli anneler de ölmeli"

 

Shaked, Temmuz 2014'te Facebook hesabından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eski danışmanı Uri Elitzur’un yazdığı bir metni paylaşmıştı. Söz konusu metinde “Her teröristin arkasında onlarca erkek ve kadın var. Onların hepsi düşman savaşçı ve onların kanı ellerimizde olmalı. Bu onları çiçekler ve öpücüklerle cehenneme gönderen şehitlerin anneleri için de geçerli. Oğullarının yolunda gitmeliler. Onların yılanları yetiştirdikleri evleri de yıkılmalı. Yoksa daha fazla küçük yılanlar oralarda yetişecek” ifadeleri geçiyordu.

 

Libermann da karşı

 

İsrail'in yeni Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın da anlaşmaya karşı olduğu bilinıyor. Haaretz gazetesi, Türkiye karşıtı görüşleriyle tanınan eski Dışişleri Bakanı Lieberman'ın da anlaşmayı reddedebileceğini belirtti. Lieberman, anlaşmayı tasvip etmediğini ancak aleyhte de kampanya yürütmeyeceğini söylemişti.

 

Yine de onaylanacak

 

İsrail basını buna karşın, anlaşmanın, dokuz üyeli Güvenlik Kabinesi'nde oy çokluğuyla kabul edilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

 

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Ayelet ShakedEğitim BakanıNaftali BennettAdalet Bakanı

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