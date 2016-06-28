İsrail'le anlaşma ve Rusya'ya "kusura bakma" mektubu turizmcileri umutlandırdı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, ilk hedefin İsrail'den kısa sürede 1 milyon turiste ulaşmak olduğunu belirtirken, Rusya ile yaşanan olumlu gelişmelerin neticelenmesi halinde Rus turistlerin tatil için tekrar Türkiye'yi düşünebileceğini aktardı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da özellikle İsrail konusundaki gelişmelerin turist sayısını artıracağı görüşünü dile getirdi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, İsrail ve Rusya ile ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendiren TÜROFED Başkanı Osman Ayık, bugünün çok önemli hale geldiğini söyledi. Osman Ayık, "Başta İsrail ile ilgili sorun çözüldü ve iki ülke anlaşmaya vardı. 2008 yılından beri devam eden 'one minute' ile başlayan sonra 'Mavi Marmara' olayı ile tırmanan olaylar bugün itibariyle aşağı yukarı çözüldü, sanıyorum iki ülke anlaştı. İsrail pazarı bizim için çok önemli pazarlardan bir tanesi. Biz 2008 krizinde bıraktığımızda aşağı yukarı 600 bin civarında İsrailli yabancı misafir ağırlıyorduk. Sonra Mavi Marmara olayı ile birlikte bu rakam aşağı yukarı sıfırlanmıştı. Son günlerde ufak tefek yumuşamalarla tekrardan bu rakamlar geri gelmeye başladı. Artışlar kendini göstermeye başlamıştı ama esas bugün atılan imzalardan sonra sanıyorum ciddi bir tırmanış bekliyoruz" dedi.

"İsrailli turistler 12 ayı kullanıyor"

İsraillilerin sadece otelde değil otel dışındaki mekanları da kullanan turist profili çizdiğini kaydeden Osman Ayık, "Yani çarşıda, pazarda da yoğun şekilde alışveriş yapan müşteri tipi vardı. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında İsrailli misafir bizim için en kıymetli müşterilerden bir tanesiydi. Onun için de bir an önce oradan hareketin başlaması bizim için çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. Ama bir konu vardır İsrailli müşteriler için güvenlik konusunda çok hassastırlar. Sanıyorum yetkililerimiz bu konuda gereğini yapacaklardır" diye konuştu.

"Kısa sürede hadefimiz 1 milyon sayısına ulaşmak"

İsrailli turistlerin yoğunlukla Antalya ve İstanbul olmak üzere İzmir ve Muğla'yı tercih ettiğini vurgulayan Osman Ayık, "Bütün bu bölgelere de misafir gönderirler. Mesafenin yakınlığı aslında oradaki sayıların çok hızlı şekilde geri dönüşünü sağlayabilir. Oradaki ilk hedefimiz de en kısa sürede 1 milyon sayısına ulaşmaktır" dedi.

"Rus turistler ülkemizi tekrar tercih edecektir"

Rusya ile ilişkilerin de olumlu bir safhaya girdiğini aktaran Osman Ayık, şöyle dedi:

"Rusya da bizim turizm alanında özellikle en önemli kaynak pazarlarımızdan bir tanesi. Büyüklük olarak da ikinci büyük kaynak pazarımız. Dolayısıyla da buradaki bu iyimser hava, yumuşama sanıyorum tüm moralleri aslında düzeltecek. İnşallah da en kısa süre içerisinde olumlu şekilde bu görüşmeler neticelenir ve Rusya Federasyonu'nun uygulamış olduğu ambargolar kalkar. Kalktığı taktirde de eminiz ki ilk tatil deneyimlerini ülkemizde yaşayan Rus misafirler tekrardan ülkemize gelemeye başlayacaklardır."

"Turzimciler için çok sevindirici"

TÜRSAB Alanya BYK Başkanı Suat Çavuşoğlu da İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi yönde gittiği haberlerinin turizmciler için çok sevindirici olduğunu söyledi. Alanya'ya daha önce İsrail'den çok yoğun yolcu gemilerinin geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Genel olarak Türkiye'ye yoğun İsrailli geliyordu. 2008 yılında Türkiye'ye gelen İsrailli sayısı 559 bin olarak açıklanmıştı. Daha sonra 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara olayından sonra maalesef İsrail'den gelen kişi sayısı 76 binlere kadar düştü. Sonraki yıllarda bu rakamlar biraz daha artmaya başladı" dedi.

Eski rakamları yakalama beklentisi

İlişkilerin bozulması üzerine Alanya'ya sadece Arap asıllı İsrailliler ve işadamlarının geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Tatil paketi satın alan İsrailli turistler Türkiye'yi tercih etmemeye başladı. Şimdi bu iyileştirme ve iyi diyaloglarla eski rakamları yakalayarak daha ilerisine gidebileceğimizi tahmin ediyorum. Geçen sene Türkiye'ye İsrail'den gelen turist sayısı 224 bin olmuş. Tahmin ediyorum bu sayı 560 binlere kadar çıkacak. Yeter ki iyi diyaloglarımızın devamı gelsin. Alanya'ya İsrail'den her hafta bir gemi geliyordu. Esnafımız için büyük nimet. Binlerce İsrailli Alanya caddelerinde alışveriş yapıyordu. Bunları tekrar göreceğiz. Bu karşılıklı iyileştirme Alanya'mız için çok iyi olacak" diye konuştu.