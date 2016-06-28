İsrailli sosyologun 'Annelikten Pişman Olmak' isimli kitabı Almanya'da tartışma yarattı

İsrailli sosyolog Orna Donath'ın yazdığı 'Annelikten Pişman Olmak' kitabı, Almanya'da 1 senedir devam eden 'annelik' tartışmalarının tekrar başlamasına sebep oldu.

Habertürk'ün haberine göre, İsrailli sosyolog Orna Donath kariyer sahibi kadınların “Çocuk doğurmadığına pişman olduğunu” anlatmalarından bıkıp bir kitap yazdığı belirtildi. Donath’ın çocuklarını seven ama “Keşke olmasaydı” diyen 23 kadınla görüşmelerini derlediği kitabı “Annelikten Pişman Olmak” 2015’te piyasaya çıktığı İsrail’de bir hafta tartışılıp, unutuldu.



Almanya ise adeta sarsıldı. Almanlar kitap üzerinden tam bir yıldır "Anne"liği tartışıyor. Gazetelerde, TV programlarında, sanal ortamda konu hep aynı. Hararetli tartışmalarda kimya profesörü Başbakan Angela Merkel’in çocuğunun olmaması bile konu ediliyor. Kitaptan hareketle yapılan araştırmalarda iyi eğitimli ve çalışan kadınların üçte birinin çocuk sahibi olmadığı vurgulanan ülkede, aynı konuda bir yılda Sarah Fisher imzalı “Anne Mutluluğu Yalanı”nın da aralarında olduğu 10’dan fazla kitap yayımlandı.

Konunun bu kadar tartışılmasının kadının kariyer ve sosyal yaşamdan vazgeçmeye hazır olmadığını gösterdiği savunulurken akademisyen Barbara Vinen “Alman Anne Miti” adlı kitabıyla “Çocuksuzluk”un o kadar da gönüllü bir seçenek olmadığını ortaya koydu. Vinen kitabında Alman çalışma yaşamının kadınların hem kariyer hem de çocuk sahibi olmasını neredeyse imkânsız kıldığını, geleneksel anne rolünün değersizleştiğini belirtiyor.