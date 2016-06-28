Brezilyalı çizer Carlos Latuff, İsrail-Türkiye mutabakatını böyle yorumladı

Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff, Mavi Marmara saldırısından altı yıl sonra Türkiye ile İsrail arasında varılan mutabakatı çizgisiyle yorumladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'yu öpüşürken resmeden Latuff, karikatüründe, anlaşmanın ekonomik kazanımlarına gönderme yaptı.

İki ülke arasındaki anlaşma kapsamında, İsrail, Mavi Marmara baskınında hayatını kaybedenler için 20 milyon dolar tutarında tazminat ödeyecek. Gazze'ye uygulanan ambargo kısmi olarak hafifletilirken, cuma günü Türkiye'den yola çıkacak ilk gemi Aşdod Limanı’na 10 bin tonu aşkın insani yardım götürecek.

Carlos Latuff'un karikatürü şöyle: