T24 LogoT24 Logo
Gündem

Brezilyalı çizer Carlos Latuff, İsrail-Türkiye mutabakatını böyle yorumladı

İsrail'le Türkiye arasındaki ilişkiler altı yıl sonra normalleşti

28 Haziran 2016 13:07

Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff, Mavi Marmara saldırısından altı yıl sonra Türkiye ile İsrail arasında varılan mutabakatı çizgisiyle yorumladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'yu öpüşürken resmeden Latuff, karikatüründe, anlaşmanın ekonomik kazanımlarına gönderme yaptı.

İki ülke arasındaki anlaşma kapsamında, İsrail, Mavi Marmara baskınında hayatını kaybedenler için 20 milyon dolar tutarında tazminat ödeyecek. Gazze'ye uygulanan ambargo kısmi olarak hafifletilirken, cuma günü Türkiye'den yola çıkacak ilk gemi Aşdod Limanı’na 10 bin tonu aşkın insani yardım götürecek.

Carlos Latuff'un karikatürü şöyle:

 

ETİKETLER

Brezilyalı karikatüristCarlos Latuffİsraille anlaşmaNetenyahu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24