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İsrail: İstiklal bombacısının hedefi turistler değildi

19 Mart'ta İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen canlı bomba saldırısında 3'ü İsrailli olmak üzere 4 turist hayatını kaybetmişti

25 Nisan 2016 13:16

İsrail Anti-Terör Dairesi, 19 Mart'ta Taksim'de gerçekleşen ve 3'ü İsrailli, 1'i İranlı 4 turistin ölümüne yol açan intihar saldırısının asıl hedefinin İsrailli turistler değil 'Türk turizmini baltalamak' olduğunu ifade eden bir açıklama yaptı.

Doğan Haber Ajansı'nda, yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya bağlı olan Anti-Terör Dairesi'nden yapılan açıklamada, yürütülen araştırmaların sonucunda IŞİD'li intihar saldırganının 'özel olarak İsrailli turistleri hedef almadığı' sonucuna varıldığı bildirildi.

Daire birkaç hafta önce de, terör tehdidi nedeniyle Türkiye'de bulunan bütün İsrail vatandaşlarının ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunmuştu.

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