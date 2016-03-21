"İstiklal bombacısı saldırıdan bir gün önce Beşiktaş’ta bir otelde kaldı"

İstiklal Caddesi’ni kana bulayan IŞİD bağlantılı Mehmet Öztürk’ün Beşiktaş Barbaros Bulvarı girişinde bulunan bir otelde bir gece kaldığı öne sürüldü.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Öztürk’ün DNA’sının kesinleşmesinin ardından istihbarat birimleri canlı bombanın izini sürdü. İstihbarat birimleri Öztürk’ün bombalı saldırıdan bir gün önce otele yerleştiği belirlendi. Saldırı günü sabah saatlerinde Öztürk’ün Beşiktaş’taki otelinden çıkarak Taksim’e geldiği tespit edildi.

İstihbarat birimleri Öztürk’ün Adıyamanlı bir kişiden yardım aldığını belirledi. Ekipler şimdi o kişinin izini sürüyor. Otel sahipleri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.