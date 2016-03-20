İstiklal Caddesi'nindeki saldırıyı gerçekleştiren IŞİD militanı Mehmet Öztürk'ün komşuları; Şoke olduk

İstanbul’daki İstiklal Caddesi’nde saldırıda bulunan IŞİD militanı canlı bomba Mehmet Öztürk’ün Gaziantep’teki komşuları, Öztürk’ü sadece birkaç kez gördüklerini söyledi. Komşuları, “İntihar saldırısını gerçekleştiren canlı bomba olduğunu öğrenince şoke olduk" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Gaziantep’in merkez ilçesi Şehitkamil’e bağlı İncesu Köyü nüfusuna kayıtlı olan ancak 20 yılı aşkın süre önce kent merkezine yerleşen Öztürk ailesi, 10 Ocak 2015 günü Özgürlük Mahallesi’ne taşındı.

Bir yılı aşkın süredir Öztürk ailesi ile aynı mahallede oturan komşuları ise polislerin gelmesi ve ardından ’canlı bomba’ eylemini gerçekleştiren kişinin, bu ailenin hiç görmedikleri oğlu Mehmet Öztürk olduğunu öğrenince şoke oldu.

Komşuları, fabrika işçisi olduğu belirtilen N.Ö.'nün kendilerine inşaatlarda kalıp ustalığı yapıp, demir bağladığını söylediğini, oğullarından halen kendisiyle birlikte gözaltında olan G.Ö.'nün pazarcılık yaptığını ifade etti.

"3. oğullarının İstanbul'da çalıştığı söyleniyordu"

Kendi halinde ve sessiz olarak bildikleri N.Ö.'nün kimseyle iletişim kurmadığını anlatan komşuları, "Sadece yolda karşılaşınca selam verirdi. Onun ötesinde kimse ne olduğunu bilmiyor. 3 oğulları olduğu, birinin İstanbul’da çalıştığını söyleniyordu. Onun İstiklal Caddesi’ndeki intihar saldırısını gerçekleştiren canlı bomba olduğunu öğrenince şoke olduk" dedi.

"1 ay önce ziyaret etti"

Mahalledeki bir komşuları ise İstanbul’da ayakkabı imalatında çalıştığını söylediği ’canlı bomba’ Mehmet Öztürk’ün bir ay önce ailesini ziyaret edip birkaç saat kaldıktan sonra ayrıldığını, ailenin en küçük çocuğu Y.’nin de bir süre onun yanında kaldığını ileri sürdü.

“Gelip giderken görürdük”

Komşuları babasıyla gözaltında olan ve pazarcılık yaptığı söylenen 22 yaşındaki G.Ö.'nün de kimseyle temasının olmadığını, sadece eve otomobiliyle gelip giderken gördüklerini anlattı.

Öztürk ailesinin yaşadığı altında işyeri bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki evlerinin balkonunda özensiz konulan bayrak dikkati çekti. Komşuları hiçbir ziyaretçileri olmayan ailenin balkonundaki Türk bayrağının ise aylardır durduğunu ifade etti.

IŞİD’in daha önceki saldırılarında da militanlaın Gaziantep bağlantısı ortaya çıktı. Daha önce gerçekleşen Diyarbakır mitingindeki saldırıyı yapan bombacı Gaziantep’te yakalanmış, Suruç bombacısının da yine saldırı öncesi kentte olduğu belirlenmişti.

Ankara Gar Meydanı’nda yapılan saldırıyı gerçekleştiren canlı bombanın Gaziantep’ten gittiği ortaya çıkmıştı. Polisin Ankara saldırısıyla ilgili olarak canlı bombaları bu kente götürdüğü için aradığı Halil İbrahim Durgun ise geçen yıl Kasım ayında polisin yaptığı operasyonda üzerindeki patlayıcıları infilak ettirerek yaşamını yitirmişti.

İstanbul’da bir siyasi parti ile bir gazete bürosuna bombalı saldırı hazırlığında olan IŞİD üyeleri de yine Gaziantep’te yakalanmıştı.

Gaziantep’te bugüne kadar IŞİD’e yönelik onlarca operasyon yapıldı ve çok sayıda kişi tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda silah, patlayıcı, intihar yelekleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda ayrıca Suriye’ye yasa dışı yollarla geçerek IŞİD’e katılmak için kente gelen farklı ülke vatandaşı yüzlerce kişi de yakalanarak sınır dışı edildi. IŞİD’in kentte yaptığı tek saldırı ise geçen ocak ayında Suriyeli gazeteci 37 yaşındaki Naji El Jerf’in sokak ortasında tabancayla öldürülmesi oldu.