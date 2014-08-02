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Dünya

İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor; ölü sayısı 1654

72 saatlik ateşkesin ardından Gazze ve Refah'a saldırılarını sürdüren İsrail, son saldırılarına gerekçe olarak Hamas'ın elindeki askerin olduğunu ileri sürüyor

02 Ağustos 2014 19:29

Ateşkesi iki saat içinde bozan İsrail, dün gün boyu vurduğu Gazze ve Refah kentlerine saldırılarını sürdürüyor. 7 Temmuz'dan bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 1654'e yükseldi.

Al Jazeera'nin haberine göre, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Gazze ve Refah kentlerinde geceyarısı da devam eden İsrail saldırılarında ölü sayısı artıyor.

Bölgede onlarca da yaralı var. Ancak yaralıların tedavisi büyük zorluklar altında yapılmaya çalışılıyor. İsrail'in saldırılarına maruz kalan Refah kentindeki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi, İsrail saldırıları nedeniyle boşaltıldı.

Gazze'de görevini fiilen sürdüren eski Filistin hükümetinin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra, kentin en büyük hastanelerinden biri olan Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi'nin İsrail ordusuna ait topçu birlikler tarafından defalarca bombalandığını belirterek, "Hasta ve yaralıların zarar görmesinden endişe ettiğimiz için hastaneyi tamamen boşaltmak zorunda kaldık" dedi.

 

1 Ağustos'ta 110 Filistinli öldü

 

Cuma günü Refah'a yapılan yoğun bombardımanda 110 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu geceyarısından itibaren 50 hedefi vurduğunu açıkladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları ise, İsrail'in Tel Aviv kentine üç roket atıldığını bildirdi. Tel Aviv'de sabah saatlerinden bu yana sirenler çalıyor.

 

Saldırıların gerekçesi İsrail askeri

 

İsrail'in saldırılarının son gerekçesi, kayıp bir İsrail askeri. İsrail, askerin Hamas'ın elinde olduğunu iddia ediyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in kaçırıldığını iddia ettiği askerine ilişkin bilgileri olmadığını duyurdu. İsrail'in bu iddiayı ateşkesin ihlali için kullandığını belirtti.

 

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