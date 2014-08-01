'Gazze'de kaçırılan subay İsrail Savunma Bakanı'nın kuzeni'

Gazze'deki Filistinli gruplar ile İsrail arasında ilan edilen 72 saatlik insani yardım amaçlı ateşkes saat 08.00'de başladı. Ancak ateşkes ilanından yaklaşık iki saat sonra, ateşkesin Hamas tarafından bozulduğunu öne süren İsrail tarafından Refah kentinin doğusunu bombaladı. Top ateşinde 50 Filistinli'nin öldürüldüğü bildirildi. Hamas tarafından kaçırılan İsrailli subay Hadar Goldin'in, Savunma Bakanı Moşe Yaalon'un kuzeni olduğu iddia edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'de insani yardım amaçlı 72 saatlik ateşkes ilanından yaklaşık iki saat sonra, Refah kentinin doğusunu top ateşine tuttu.

Reuters'a konuşan Gazze sağlık bakanlığı yetkilileri, saldırıda en az 50 Filistinli'nin öldüğünü, 220 kişinin de yaralandığını söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Gazze'deki terör örgütlerinin ateşkesi alenen bozduğu" iddia edildi. İsrail basını ise silahlı kişilerin Refah'ta İsrail askerlerine ateş açtığını öne sürdü.

Kanal-10 televizyonu, İsrail'in Hamas'ı "ateşkesi ihlalle" suçlayarak, ateşkesin başlamasından üç saat sonra bunu sona erdirdiğini, BM'ye bildirdiğini duyurdu.

Bir İsrailli subay rehin

Hamas Siyasi Bürosu Üyesi Musa Ebu Merzuk, ateşkesten önce İsrailli bir subayın rehin alındığını, iki askerin de öldürüldüğünü söyledi. Ebu Merzuk, "İsrailli bir subayın esir alınması ve iki askerin öldürülmesi ateşkesten önce gerçekleşti. Dolayısıyla ateşkesi ihlal etmenin bir gerekçesi bulunmuyor. İsrail ateşkesi tek taraflı bozdu, biz ateşkese bağlıyız sadece maruz kaldığımız saldırılara cevap veriyoruz" dedi.

İngiliz yayın kuruluşu Channel 4 News, İngiltere'den göç eden Yahudi bir ailenin mensubu olan 24 yaşındaki Hadar Goldin'in, İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon'un kuzeni olduğunu öne sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Keffar Saba kentinden asteğmen Goldin'in Givati Tugayı'nda görev yaptığı belirtildi.

Dün gece açıklanmıştı

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, dün gece İsrail ile Hamas arasında üç günlük insani ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Ban ve Kerry'nin yaptıkları ortak yazılı açıklamada ise BM Temsilcisi ve Özel Koordinatör Robert Serry'nin, taraflardan üç günlük koşulsuz insani ateşkes sağlanması konusunda garanti aldığı belirtildi. Açıklamada, “Ateşkesin yürürlüğe gireceği zamana kadar tarafları itidale çağırıyoruz. Ateşkes ile birlikte de taraflar verdiği sözleri tam olarak yerine getirmeli” değerlendirmesinde bulunularak, ateşkesin çatışmalarda mağdur olan masum sivillere ulaşmada önemli olduğu vurgulandı.

Ortak açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu süreçte Gazze'de yaşayan siviller, acil olan ihtiyaçlarının karşılayacak, cenazelerin defnedilmesi, yaralıların tedavi edilmesi ve gıda stoklamak gibi hayati ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca su ve elektrik temin eden tesislerin tamir edilmesi de bu süreçte devam edecek. İsrail ve Filistin tarafından heyetler, kalıcı bir ateşkese ulaşmak amacıyla, Mısır'ın daveti üzerine Mısır hükümetiyle müzakerelere başlamak üzere Kahire'ye gidecekler. Taraflar, bu müzakerelerde her türlü sorunu masaya yatıracak.”

Ortak açıklamada, ateşkes kararına ulaşma sürecine katkısı olan tüm bölgesel ülkelere de teşekkür edilerek, kalıcı barışın sağlanması için Mısır ve tarafların desteklenmesi çağrısı yapıldı.

‘Türkler tüm taraflarla temas halindeydi’

BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman, ateşkesin sağlanması için büyük bir diplomatik çaba gösterildiğini belirtti.

CNN'e konuşan Feltman, "Mısırlılar önemli bir rol oynadı. Katarlılar tarafların bir araya getirilmesine çok yardımcı oldu. Türkler tüm taraflarla temas halindeydi. Bu kolektif bir çabaydı" dedi.

Davutoğlu'ndan ‘ateşkes’ açıklaması

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Hamas ile İsrail arasında Gazze'de üç günlük insani ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasına ilişkin, "Ateşkesin sürekli olması ve akan kanın durması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Davutoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ateşkes öncesinde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Katar Dışişleri Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştüğünü belirtti. Davutoğlu ayrıca, bu gece Hamas Siyasi Büro Şefi Halit Meşal ve Atiyye ile telekonferans gerçekleştirerek, ateşkese dair son detayları gözden geçirdiklerini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, yoğun çaba sarf eden Kerry, Atiyye ve Meşal'e, teşekkür ederek, "Ateşkesin sürekli olması ve akan kanın durması için çalışmaya devam edeceğiz. Büyük oranda tahrip olan Gazze'nin yeniden imarı ve yaraların bir an önce sarılması da en önemli önceliklerimiz arasında" değerlendirmesinde bulundu.