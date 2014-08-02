Hamas: İsrail askerini kaçırmadık

ABD Başkanı Obama'nın kayıp İsrail askerinin serbest bırakılması çağrısının ardından Hamas İsrail askerini kaçırdıkları iddiasını reddetti. Kayıp askerin İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon'un kuzeni olduğu iddia ediliyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in kaçırıldığını iddia ettiği askerine ilişkin bilgileri olmadığını duyurdu. İsrail'in bu iddiayı ateşkesin ihlali için kullandığını belirtti.

Yapılan açıklamada "Dün sabah, ateşkes başlamadan önce, Refah kentinde saat 7.00 civarında, İsrail askerleri ile çatışmaya girildi. İsrail askerleriyle çatışmaya giren Kassam Tugayları'na bağlı grup ile iletişim kesildi. İsrail savaş uçakları ve topçu atışları, askerini arama bahanesiyle saat 10.00'dan itibaren saldırıya başladı. Kassam Tugayları'na bağlı gruptakiler bombardıman sırasında hayatını kaybetmiş olmalı. Çatışma sırasında İsrail askerinin esir alındığını varsayarsak, o da bombardıman sırasında ölmüş olmalı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kayıp İsrail askeri Hadar Goldin'in İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon'un kuzeni olduğu iddia edildi. İsrail ise bu iddiayı doğrulamadı.

İsrail ordusunda görevli bir askeri yetkili cuma gününden önce ordunun iki hedefinin 'roket tehdidini önlemek ve tünelleri yıkmak' olduğunu ama artık buna bir de kayıp İsrail askerinin güvenli bir şekilde evine dönmesinin eklendiğini söyledi.

Obama 'kaçırıldı' dedi

İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırararak cuma günü 8:00 itibariyle başlayan 72 saatlik ateşkesi bozmasının ardından, çatışmalar sırasında bir askerinin kaybolduğunu ve ilk belirlemelere göre kaçırılmış olabileceğini duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Teğmen Hadar Goldin’in çatışmalar sırasında kaybolduğunu ve askerin bulunması için çabaların yoğunlaştığını duyurmuştu.

Ordu açıklamasında, “İlk belirtiler askerin esir alınmış olabileceğini gösteriyor” ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Barack Obama da “Hamas eğer bu sorunu çözme konusunda ciddiyse bu asker serbest bırakılmalıdır” demişti.

Obama, Hamas’ın barışı garanti etmemesi durumunda yeni bir ateşkes sağlanmasının çok zor olacağını söyledi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon da İsrail askerinin bir an önce ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Temmuz'dan beri devam eden saldırılarında şimdiye kadar en az 1650 Filistinli öldü, 8 binden fazla kişi yaralandı.

Kaynak: Al Jazeera