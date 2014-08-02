İsrail'den ağır misilleme



İsrail ordusu kayıp İsrailli askeri aramayı sürdürüyor. Bir ordu sözcüsünün verdiği bilgilere göre, dün gece Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda 50 nokta hedef alındı. Saldırıların çoğunun söz konusu askerin kaçırıldığı öne sürülen Refah kentinin hedef alındığı belirtildi. Bölgedeki Sağlık Bakanlığı yetkilisi Eşref El Kidra, dün geceki saldırılarda 50 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail ordusunun verdiği bilgilere göre ise Filistinli militan grupların cumartesi sabah saatlerinde de İsrail topraklarına roket atmayı sürdürdü. Tel Aviv'de siren seslerinin duyulduğu bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, saldırıların başladığı günden bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1650'ye yükseldi, yaklaşık 8 bin 900 kişi ise yaralandı. Aynı zamanda 63 İsrailli asker ile 3 İsrailli sivil hayatını kaybetti.

İsrailli askere ilişkin çelişik bilgiler

Öte yandan 23 yaşındaki İsrailli asker Leutnan Hadar Goldin'in durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor. Hamas'ın silahlı kanadı El Kasam Tugayları, askerin İsrail'in saldırıları sırasında ölmüş olabileceğini açıklarken, İsrail ordusu, üç gün sürmesi planlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinden 1,5 saat sonra askerin kaçırıldığını savunuyor. Goldin, cuma sabahı İsrail ordusunun Refah'a yönelik saldırılarında kaybolmuş, çatışmalar sırasında iki İsrailli asker de hayatını kaybetmişti.

İsrail Adalet Bakanı Zipi Livni askerin kaybolmasından Hamas'ı sorumlu tuttu.

İsrail haber portalı Walla'da yer alan bilgilere göre Bakan, İsrail'in ‘bunun bedelini ödeyeceğini' söyledi. Taraflar ABD ve Birleşmiş Milletler'in aracılığında 72 saatlik ateşkes konusunda uzlaşmaya varmış, ancak bir askerin kaçırıldığını öne süren İsrail, ateşkesin sonlandırıldığını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu sert tedbirler alınacağını açıklarken, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Hamas'ı kaçırılan askeri derhal koşulsuz bir şekilde serbest bırakmaya çağırdı.

Filistinli heyet Mısır yolcusu

Ateşkesin başarısızlığa uğramasına rağmen, Filistinliler bir heyetin ateşkes görüşmelerine katılmak üzere Mısır'a gönderileceğini duyurdu. Filistin Özerk Yönetimi arabulucu heyeti başkanı Saeb Erekat, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada temsilcilerinin cumartesi günü Kahire'ye gideceğini söyledi ve İsrail'i de bir heyet göndermeye çağırdı. Erekat, gerginliğin yatıştırılmasının şart olduğunu söyledi.