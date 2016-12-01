İsrail Büyükelçisi Naeh, bugün göreve başlıyor

İsrail'in yeni Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, görevine başlamak üzere bugün Ankara'ya gelecek. Naeh, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu ise gelecek hafta sunacak. Bu arada, İsrail medyası bu gelişmeyi iki ülke arasındaki "uzlaşı anlaşmasının nihai aşaması" olarak gördü.

Londra Büyükleciliği Müsteşarı iken Ankara'ya büyükelçi olarak atanan Eitan Naeh, görevine başlamak üzere yarın Ankara'ya gelecek. Naeh'in gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunarak resmen görevine başlayacağı belirtiliyor.



Böylece, 2011'dan bu yana ilk defa İsrail'in Ankara'da Büyükelçi düzeyinde temsil edilecek.



Daha önce de Ankara'da görev yapmış olan ve Türkiye uzmanı olarak değerlendirilen Naeh'in Türkiye'ye gelecek olması, İsrail medyasında yankılandı.



İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, bu konudaki haberinde "Türkiye nezdindeki büyükelçinin 6 yıllık bir aradan sonra Türkiye'ye dönüşü, iki ülke arasındaki uzlaşı anlaşmasının nihai anlaşmasını oluşturuyor" yorumunu yaptı.