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Politika

İsrail Cumhurşbakanı'ndan Erdoğan'a teşekkür telefonu

Görüşmede Rivlin, Türkiye'nin İsrail'e gönderdiği yangın söndürme aracı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti

27 Kasım 2016 20:10

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in, Türkiye'nin İsrail'e gönderdiği yangın söndürme aracı nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin bugün telefonda görüştü.

Görüşmede Rivlin, Türkiye'nin İsrail'e gönderdiği yangın söndürme aracı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

İsrail, ülkenin çeşitli noktalarında çıkan yangınların söndürülebilmesi için Türkiye dahil bazı ülkelerden yardım talebinde bulunmuştu.

 

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