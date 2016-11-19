Erdoğan, Mavi Marmara'dan sonra ilk kez İsrail televizyonunda konuştu: Beni sıkıştıramazsın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mavi Marmara anlaşmasından sonra ilk kez bir İsrail televizyonuna röportaj verdi. Erdoğan, Kanal 2 televizyonundaki “Uvda” (Olgu) adlı programın sunucusu Ilana Dayan-Orbach'ın "Size zor soruları sorma özgürlüğünü kullanmak istiyorum” sorusunu "Buradan eğer sen Tayyip Erdoğan’ı sıkıştıracağını zannediyorsan beni sıkıştıramazsın" diye yanıtladı.

Pazartesi günü tamamı yayınlanacak programın fragmanına göre röportaj sırasında İsrailli araştırmacı-gazeteci Dayan-Orbach, “Size zor soruları sorma özgürlüğünü kullanmak istiyorum” diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu cevabı veriyor: “Şu ana kadar sorduklarınız kolay mıydı?.. Buradan eğer sen Tayyip Erdoğan’ı sıkıştıracağını zannediyorsan beni sıkıştıramazsın"