İsrail 6 yıl sonra Ankara'ya Büyükelçi atadı

İsrail, Londra Büyükelçisi Yardımcısı Eitan Naeh'ı, Ankara'ya büyükelçi olarak atadı.

Eitan Naeh'ın ataması ile ilgili açıklama, İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmanuel Nahson tarafından yapıldı.

Na'eh, 1993-1997 yılları arasında da ikinci ve birinci katip olarak Ankara'da görev yapmıştı.

İsrailli diplomat daha önce de ülkesinin Azerbaycan Büyükelçisiydi.

İsrail ve Türkiye, 2010 yılında 10 aktivistin hayatını kaybettiği Mavi Marmara saldırısı sonrası büyükelçilerini karşılıklı olarak geri çekmiş, diplomatik ilişkiler de maslahatgüzar seviyesinde yürütülmüştü.

İki ülke arasındaki 6 yıldır devam eden diplomatik kriz ise Haziran ayında varılan; 20 Ağustos'ta TBMM, 31 Ağustos'ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan anlaşmayla resmen son bulmuştu.