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İsmail Kahraman, laikliğin olmadığı dindar anayasa teklifini 2012'de Meclis'e sunmuş

"Laiklik, düşünce hürriyetine pranga vurma aracı olarak kullanılıyor"

28 Nisan 2016 18:39

"Yeni anayasada laiklik olmamalı" açıklaması ile tartışmaya yol açan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 2012 yılında Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesini öngören bir teklif sunmuş.

Sözcü yazarı Soner Yalçın'ın köşesine taşıdığı Kahraman'ın anayasa teklifinde şu ifadeler yer almış:

“Hazırlamış olduğumuz taslakta laiklik gibi çok muğlâk ve tartışmalı bir kavramın anayasalarda yer almaması gerektiği kanaatinde olduğumuz için taslağımızda laiklik ile ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Fikir, kanaat ve düşünce hürriyetine pranga vurma aracı olarak kullanılan ‘laiklik prensibine/kavramına’ taslağımızda yer verilmemiştir.”

Cumhuriyet'te yer alan habere göre de, söz konusu anayasa teklifi “Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, Yüce Allah’ın devletimizi sonsuza kadar koruması dileği ile bu anayasayı kabul ediyoruz” ifadeleri ile başlıyor.

Devletin şekli sadece “Türkiye Devleti bir cumhuriyettir” ifadeleri ile tanımlanırken, Cumhuriyetin niteliği ise “Türkiye Cumhuriyeti hak ve adalete, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, halk egemenliğine, kuvvetler ayrılığına bağlı demokratik bir devlettir” şeklinde anlatılıyor.

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