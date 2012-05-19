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Sağlık

İşlek caddelerin yakınında yaşayanların diyabete yakalanma riski daha yüksek

ABD'de yapılan bir başka araştırmaya göre, evleri işlek bir caddede bulunan kadınlarda diyabet görülme oranı yüzde 20 daha fazla

19 Mayıs 2012 23:57

 

Almanya’da düzenlenen 2012 Diyabet Kongresi'nde sunulan iki farklı araştırmada, işlek caddelerin yakınında yaşayanların diyabete yakalanma riskinin daha yüksek olduğu ortaya koyuldu. Araştırmalara göre, hava kirliliği ve zararlı organizmaları engellemek amacıyla tarımda kullanılan kimyasal maddeler yani pestisitler Tip 2 Diyabet riskini arttırabiliyor.
 
Almanya’nın Ruhr Bölgesi’nde yapılan bir araştırma evleri ana cadde kenarında bulunanların diyabete daha sık yakalandıklarını ortaya koyuyor. ABD'de yapılan bir başka araştırmaya göreyse evleri işlek bir caddede bulunan kadınlarda diyabet görülme oranı diğer kadınlara oranla yüzde 20 daha fazla.
 
Fareler üzerinde yapılan çalışmalar da sürekli toza maruz kalmanın vücuttaki enerji elde edilmesini sağlayan tepkimelerde yani katabolizmada bozukluklara yol açtığını, insülin direnci ve Tip 2 diyabet riskini arttırdığını gösteriyor.
 

'Araştırmalar henüz çok yeni'

 
araştırmacılar bu konudaki çalışmaların henüz çok yeni olduğunun altını çizdi. Düsseldorf'ta bulunan Alman Diyabet Merkezi'nden Michael Roden, diyabet hastaları arasında ana cadde yakınında yaşayanlara sıklıkla rastlandığını ancak bu durumun kesin bir şekilde diyabete neden olduğu konusunda elde henüz yeterli kanıt bulunmadığını kaydetti. Roden "Büyük ihtimalle burada yeni bir risk faktöründen söz ediyoruz" şeklinde konuştu.
 
Kongreye katılan uzmanlar fazla kilo, sigara kullanımı ve hareket azlığı gibi etkenlerin diyabete adeta davetiye çıkardığına bir kez daha dikkat çekti.

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