Diyabetten 8 saniyede bir kişi ölüyor

T24 - Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam sonucu ortaya çıkan diyabet hastalığı 8 saniyede bir kişinin canını alıyor.



Diyabet vücutta insülin hormonu eksikliğine ya da yokluğuna bağlı olarak kan şekeri yüksekliği, çok su içme, sık idrara çıkma, halsizlik, yorgunluk, görme bulanıklığı gibi bulgularla ortaya çıkıyor. Diyabet, tip 1 ve tip 2 olarak ikiye ayrılıyor. Tip 1 diyabette genetik faktörler etkiliyken tip 2 diyabet beslenme şekli ve hareketsizliğe bağlı olarak gelişiyor.



Türkiye Diyabet Vakfı, “Dünya Diyabet Günü” etkinlikleri kapsamında diyabet hastalığına dikkat çekmek amacıyla Taksim’de Tünel’den meydana kadar yürüyüş düzenledi.



Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresinde Dünya Diyabet Günü’nü simgeleyen “Mavi halka” oluşturan grup adına basın açıklamasını yapan Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Temel Yılmaz, şunları söyledi: “Diyabet hareketsiz bir yaşam, bilgisayar ve televizyon başında oturulan saatler, otomobiller, fast-food, hızlı ve düzensiz yemek yeme gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Diyabet, dünyada bir numaralı ölüm nedeni olan kalp damar hastalıklarının ve yanı sıra böbrek hastalıklarının, hipertansiyonun, şişmanlığın ve obezitenin bir numaralı sebebi.”



Yılmaz, diyabetin günde 10 bin adımla riskli insanlarda yüzde 50-60 oranında, doğru beslenmeyle ise yüzde yüz önlenebildiğini söyledi.



Türkiye’de son 10 yılda diyabetli hasta sayısının yüzde 100 arttığını vurgulayan Yılmaz, diyabeti “milenyum hastalığı” olarak nitelendirdi. Sağlık planlamacıların dünya tarihinde ilk kez bir sonraki kuşağın ömrünün önceki kuşaktan kısa olacağına yönelik hesaplar yaptığını belirten Yılmaz, şunları söyledi: “Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre dünyadaki diyabetli sayısı 2003’te 194 milyonken bu sayı 2011’de 366 milyon olarak bildirildi. 2030’da dünyada 438 milyon diyabetli olacağı tahmin ediliyor. Hastalığın son yıllardaki artış hızı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sonunda diyabeti ‘salgın’ (epidemi) olarak tanımlamak zorunda kaldı.”



Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu da “Diyabet dünyadaki ilk 5 ölüm nedeninden biri ve her 8 saniyede 1 insan, diyabet nedeniyle yaşamını kaybediyor” dedi.



Hablemitoğlu, dünyada 2025’te diyabetli hasta sayısının 400 milyona yaklaşacağını, Türkiye’de ise 5 milyon civarında diyabet hastası olduğunu dile getirdi.



