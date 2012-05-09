Şeker hastaları ömür boyu iğne yapmaktan kurtuluyor mu?

Yalçın Bayer

(Hürriyet, 9 Mayıs 2012)

İnsüline son verecek projenin son durumu ne?

Almanya'da Giessen Üniversitesi Göçmen Sağlığı Bölümü ile Türk-Alman Sağlık Vakfı’nın Başkanı Dr. Yaşar Bilgin’in, halk dilinde ‘şeker hastalığı’ dediğimiz Diabetes Mellitus adı verilen hastalığın tedavisinde çığır açacak bir proje üzerinde çalıştığını geçen şubat ayında yine buradan duyurmuştuk. İnsülin yapan beta hücrelerinin çalışma grubu, şimdi projenin son şeklini belirlemiş. Hazırlanan rapor, 29 Mayıs’ta Avrupa Birliği’ne ve Federal Almanya Bilim Bakanlığı’na sunulacak. Yani projede son haftalara gelindi.

Bu proje sonunda elde edilecek başarı ‘Type 1’ şeker hastalığının tedavisinde devrim yaratacak ve hastaların ömür boyu iğne yapması sona erecek.

Dr. Bilgin, “Dünyadaki insanların yüzde 2’si bu hastalıktan mustarip. Ne yazık ki, Türkiye’deki bu hastalıktan mustarip olanların sayısı Almanya’ya göre üç misli daha yüksek. Şimdilik çaresi yok. Bu hastaların pankreasları insülin üretmediği için dışardan veriliyor. İşte biz buna son verecek tedavi yöntemini yapmaya çalışıyoruz” diyor.Bu çalışmanın bitirilmesi için büyük bir bütçe gerektiğini şubat ayında da yazmıştık.

HAYAL DEĞİL

Yaşar Bilgin’e bunu soruyoruz.

“Üç yıl için 5 milyon Euro gerekli” diyor.

- Peki, yöntem biliniyor mu?

- Biliniyor. Yani ana hücreden beta hücre yapılması yolu biliniyor. Ancak son safha önemli... Onun için destek bekliyoruz.

- İnsülin yapacak bir hücre yapmak zor... Bu proje ile insanların kendi hücresinden insülin üreten bir hücre meydana getirilip hastaya verilecek. Böylece pankreas kendi kendine görevini yapar hale getirilecek. İnsülin hormonunu yapacak bir hücreyi meydana getirmek için çok yol alınması gerekiyor. Biz bu adımların son safhasındayız. Bizim önerdiğimiz çalışma hayal değil...

ÇIĞIR AÇACAK

Bu projede Almanya’dan Giessen, Marburg Üniversiteleri, Max Planck Enstitüsü, İstanbul Diyabet Araştırmaları Merkezi (DETAE/DİYAM), İstanbul, Bursa Üniversiteleri beraber çalışacak. İki ülke bilim adamlarının beraber çalışacağı bu heyecan verici proje Türkiye’den Almanya’ya göçün başlamasından yarım yüzyıl sonra iki ülke arasında bambaşka bir çığır açacak...

Bu hastalığın sıkıntısını çeken okurlarımız ve yakınları, geçen şubattaki yazımızdan sonra başvurdukları Dr. Bilgin’i sıkıntıya sokmuşlardı. Çünkü yüzlerce kişi ‘umut’ içindeydiler. Halbuki yazıda ön bilgi veriliyordu; bu çalışmaların başladığı duyuruluyordu. Tekrar ediyoruz:

Dr. Bilgin böyle bir çalışma üzerindeki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü; sabır gerektiğini söylüyor.

Bu konudaki bilgileri gerektiği dönemlerde sizlere duyuracağımızı da söyleyelim.