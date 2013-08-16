İşkenceci polise de, işkenceye direnene de iki yıl hapis

Bayrampaşa Cezaevi'nde gardiyanlarca dövülerek öldürülen Engin Çeber'in gözaltına alındığı gün yanında olan Cihan Gün, Özgür Karakaya ve Aysu Baykal, 'polise direnme' ve 'hakaret' suçlarından 1 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

İsmail Saymaz'ın .radikal.com.tr'de yer alan haberine göre Bayrampaşa Cezaevi’nde gardiyanlarca dövülerek öldürülen Engin Çeber’in gözaltında bulunduğu gün yanında olan Cihan Gün, Özgür Karakaya ve Aysu Baykal, ‘polise direnme’ ve ‘hakaret’ suçlarından birer yıl dokuzar ay hapis cezası aldı. “Mağdur” beş polisten Abdulmuttalip Bozyel, Çeber’in de aralarında bulunduğu üç gence ‘işkence’den, Aliye Uçak ise ‘kasten yaralama’ suçundan ceza almıştı.

Bayrampaşa Cezaevi’nde, gardiyanlar tarafından dövülerek öldürülen Engin Çeber’in gözaltına alındığı gün yanında bulunan arkadaşları Aysu Baykal, Cihan Gün ve Özgür Karakaya hakkında ‘polise direnme ve hakaret’ suçlamasıyla açılan dava, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Biri kadın, beş polisin şikayetçi olduğu davada Çeber ve üç arkadaşının 28 Eylül 2008’de basın açıklaması için geldikleri Sarıyer’de, kendilerine müdahale eden polise saldırdıkları, Gün’ün tekme attığı, polis aracına binmeye direndikleri ileri sürüldü. İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi’ne götürüldüklerinde “Faşist polisler”, “Bu devletin köpeğisiniz”, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” diye bağırdıkları savunuldu. Ayşe Baykal’ın kadın polis Aliye Uçak’ın boynunu ısırdığı, yüzüne yumruk attığı, Cihan Gün’le beraber polise küfrettiği öne sürüldü.

Bunun üzerine mahkeme, Baykal ve Karakaya’ya “polise direnme” suçundan 4 biner TL para, “hakaret” suçundan da birer yıl ikişer ay 17’şer gün hapis cezası verdi. Gün’e her iki suçtan verilen bir yıl dokuz ay yedi günlük ceza bakımından hükmün açıklanması ertelendi.

Üç gencin direndiği ve hakaret ettiği iddia edilen polislerden Abdulmuttalip Bozyel ve Aliye Uçak, Çeber’in öldürülmesine ilişkin davanın görüldüğü Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık olarak yargılanmıştı. Bozyel; Çeber ve iki arkadaşına uyguladığı şiddetten ötürü işkence suçunu üç kez işlediği için yedi yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aliye Uçak da Aysu Baykal’a orantısız şiddet uyguladığı için beş ay ceza almıştı.

Bu arada, ikinci kez karara bağlanan Engin Çeber Davası’nın temyiz süreci de “sehven” hatalar nedeniyle uzadı. Mahkeme, 1 Ekim 2012’de sonuçlandırdığı davayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Başsavcılık, “işkence” suçundan karara bağlanmış davayı “eziyet” suçuyla işleyip 8. Ceza Dairesi’ne yolladı. Fakat daire, “eziyet” nitelemesi nedeniyle kendi alanına girmeyen dosyayı hemen iade etti. Bunun üzerine başsavcılık, “cinayet ve kasten öldürme” dosyalarına bakan 1. Ceza Dairesi’ne iletti. Fakat bu daire de dosyayı 7 Temmuz tarihinde yeniden 8. Daire’ye gönderdi. Dosya halen incelemede.