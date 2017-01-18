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Politika

Isırık iddiası Adli Tıp raporunda: Yaranın diş iziyle uyumlu olduğu tespit edildi

Balta, CHP'li milletvekillerine "Herkes DNA testi yaptırsın, kim olduğu ortaya çıksın" çağrısında bulunmuştu

18 Ocak 2017 13:02

Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında TBMM'de çıkan kavgada CHP'li milletvekili Eren Erdem tarafından bacağından ısırıldığı iddia edilen AKP Milletvekili Muhammet Balta'nın, Adli Tıp'tan aldığı raporda ısırıldığı belirtiliyor. CHP'li vekil Erdem ise AKP'li Balta'nın bacağını kendisinin ısırmadığını belirtti.

AKP'li Balta'nın TBMM Genel Kurulu'ndaki kavgada bacağından ısırıldığı iddiası Adli Tıp raporuna yansıdı. Balta, ısırıldığına dair aldığı Adli Tıp Kurumu'ndan raporu sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı. Balta'nın yayınladığı raporda, ısırılma sonucu oluşan yaranın "diş iziyle uyumlu olduğu" belirtildi.

AKP'li Balta, anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında çıkan kavgada, yaralandığını iddia etmişti. Olayın ardından tetanos aşısı yaptırarak antibiyotik tedavisi gördüğünü belirten Balta, CHP'li milletvekillerine "Herkes DNA testi yaptırsın, kim olduğu ortaya çıksın" çağrısında bulunmuştu.

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