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CHP'nin doktor vekili: AKP'li vekilin yarasını inceledim, ancak bir at ısırmış olabilir!

"Hiç elma da mı ısırmadınız, bir diş izinin ne olduğunu bilmiyor musunuz?"

14 Ocak 2017 19:42

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Genel Kurul'da AKP ile CHP'li vekiller arasında başlayan "ısırık" tartışması devam ediyor. Genel Kurul'da söz alan  CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, ısırıldığını iddia eden AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta’nın bacağının fotoğrafını gösterip kendi bacağındaki "eski yarayla" karşılaştırdı. "Isırız izi böyle olmaz" dedi.

Bir hekim olduğunu anımsattıktan sonra Balta’nın yarasının eski olduğunu iddia eden Şeker, kendi bacağındaki eski bir yarayı gösterdi.

Tablet bilgisayarını çıkarıp Balta'nın bacağının fotoğrafını da gösteren Şeker şu ifadeleri kullandı: “Kaç gündür yalanlar söylüyorsunuz. Şu yaraya ‘Bir arkadaşınız ısırdı’ diyorsunuz. Bu, tıbben imkânsız bir şey. Bunu ısırsa ısırsa at ısırmış olabilir. At izini it izine karıştırıyorsunuz belki ama biz burada at göremedik. Bu yaranın benzeri bende de var. Oradaki köşeye çarpma neticesinde oluşabilecek olan bir yara. Bu yarayı siz, bir insan ısırmış gibi, yalanlarınızla inandırmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar, ben bir hekim olarak söylüyorum, ısırık izi bu şekilde değil ve kavislidir, karşılıklı çenenin arasına girmesi gerekir. Ama, atın çenesi ancak bunu ısırabilir ve karşılığında da bir at vardır. Siz hiç elma da mı ısırmadınız? Bir diş izinin ne olduğunu bilmiyor musunuz” dedi. 

 

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