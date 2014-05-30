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IŞİD’in katliam yaptığı köy boşaltıldı

Irak Şam İslam Devleti, çocuk ve kadınlar dahil pek çok sivili öldürdüğü Tilliye köyüne havan topları atmaya devam ediyor

30 Mayıs 2014 20:51

Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) yaklaşık 30 kişiyi öldürdüğü Rojava’nın Tilliye köyü boşaltıldı. Öksüz çocuklar ve ailesiz kalan yaşlılarla birlikte hayatta kalan köylüler Serekaniye’ye götürüldü. Bölgeye giden gazeteci Berfin Hezil’in T24’e verdiği bilgilere göre, Tilliye’deki katliamda kaybedilen yaklaşık 30 kişinin cenazeleri sıcaktan dolayı uzun süre bekletilmeden defnedilmeye başlandı.

IŞİD, Rojava özerk yönetimindeki ve Ezidi Kürtlerinin yoğunlukta olduğu Tilliye köyüne dün sabah 02.00 sularında saldırdı. IŞİD'liler Özgür Gündem gazetesine göre en az 16, Hezil'e göre 30’a yakın sivili öldürdü. Araların kadın ve çocukların da olduğu öldürülenlerin çoğu Halep’ten göç gelen ve Kürtlerin yanında çalışmaya başlayan Araplardı.

Rojava haritasıÖzerk yönetimin silahlı gücü olan Halk Savunma Birlikleri (YPG) sabah saatlerinde köye gelerek IŞİD’lilerle çatıştı. Yaklaşık 10 IŞİD’linin öldürüldüğü çatışma ertesinde YPG, köydeki denetimini yeniden sağladı.

Tilliye’nin üstünde yer alan ve IŞİD hâkimiyetindeki iki köyden atılan havan topları atılmaya devam ettiği için bölgeye gelen diğer siviller de köyden uzaklaştırıldı. Güvenliği sağlamak için YPG’nin yanı sıra Rojava asayişi de bölgeye geldi.  

Berfin Hezil, “Köylülerin Serekaniye’nin güney batısına denk gelen bu iki köyde de sivillerin öldürüldüğünü, dört köylünün kafasının kesildiğini ve pek çok sivilin kaçırıldığını söylediğini” aktardı.

Hezil’in verdiği bilgilere göre, birkaç gündür farklı bölgelerde süren çatışmalarda yaklaşık 80 IŞİD’li ve 16 YPG’li hayatını kaybetti.

 

 

  

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