IŞİD Rojava'da katliam yaptı; 30'a yakın ölü var

El Kaide bağlantılı Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD), Rojava'da Kürtlerin hakimiyetinde ve özerk bölge kapsamında olan bir köye saldırdı. IŞİD'liler, aralarında 10'u aşkın çocuk ve kadının olduğu yaklaşık 30 sivili katletti.

Suriye'de çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı ve bazı bölgelerinde özerklik ilan edilen Rojava’nın Serekaniye bölgesinde birkaç gündür devam eden olaylar şiddetlendi. Saldırıların sonuncusu Serekaniye’nin 20 kilometre batısındaki Tilliye köyüne gerçekleştirildi.

T24'ün Serekaniye’deki kaynaklarından aldığı bilgilere göre, IŞİD'lilerden oluşan bir grup sabah 02.00 sularında Ezidi Kürtlerin yaşadığı bir köy olan Tilliye'ye saldırdı. IŞİD, çoğunluğu Halep'ten göç etmiş ve Kürtlerin yanında tarım işçisi olarak çalışan Araplar olan yaklaşık 30 kişiyi öldürdü. Öldürülenler arasında 10'u aşkın kadın ve çocuk var. Katletlettikleri arasında Kürtler de bulunan IŞİD, bazı kişileri kafalarını keserek öldürdü.

Rojava'daki özerk yönetimin silahlı gücü Halk Savunma Birlikleri (YPG), sabah saatlerinde köye geldi ve IŞİD'lilerle çatışmaya girerek onları köyden çıkardı. Katliamın gerçekleştiği Tilliye yakın zamanda YPG denetimine alınmış ancak kanton merkezi Kamışlı'ya uzak bir bölge.

Ajansların katliam bölgesinden geçtiği ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda çok sayıda sivilin arabaya yerleştirilmiş cenazeleri görülüyor.