IŞİD Halep'te 300 Kürdü kaçırdı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Bab kasabasındaki bazı köylere baskın düzenleyen Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üyeleri 300 kişiyi kaçırdı. Baskın yapılan köylerin Kürt köyleri olduğu belirtiliyor. El Kaide bağlantılı IŞİD ile PYD arasındaki çatışmalar şiddetlenmiş, IŞİD üyeleri Rojava’nın Serekaniye kentinde 30’a yakın sivili katletmişti.

Bab kasabasına bağlı Kabbasin, Tılbettal ve Sabasıra köyleri 29 Mayıs Perşembe gecesi bir grup IŞİD üyesi tarafından basıldı. Köydeki evlerde arama ve kimlik kontrolü yapan silahlı grup, yaşları 17 ile 70 yaş arasında 300 kişiyi yanlarına alarak bölgeden uzaklaştı.

Al Jazeera muhabiri kaçırılanların tamamının Kürt olduğunu ve götürüldükleri yerin hâlâ tespit edilemediğini söyledi.

Türkiye’nin Ceylanpınar sınırına yakın bir kasaba olan Bab'da nüfusun büyük bölümü Kürtlerden oluşuyor.

Suriye'nin batısında Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Rojava'da Irak Şam İslam Devleti üyeleri tarafından bombalı araçla perşembe günü düzenlenen saldırıda beşi çocuk, yedisi kadın 15 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı, PYD’nin kontrolündeki Rasulayn kasabasındaki Tillile köyünde oldu.

Bölgede yaklaşık dört gündür PYD ile IŞİD güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, IŞİD güçleri YPG’nin elinde bulunan bölgeyi almak istiyor.