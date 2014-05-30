DTK: Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar IŞİD'e destek vermekten vazgeçsin

DTK’nın Rojava’da IŞİD’in gerçekleştirdiği katliamla ilgili yaptığı açıklamada, “Suriye’nin dışında gelen Suriye’yi ve Rojava’yı kan gölüne dönüştürmek isteyen bu çetelere yapılan her yardım yeni bir katliama zemin sunmaktadır. Bunların gerçekleştirdiği her katliamın sorumlusu aynı zamanda bunlara yardım eden ülkelerdir” denildi.

Açıklamada, “Bunun için öncelikle Rojava halkına yönelik uygulanan ambargo, hendek ve kuşatma politikalarına son verilmelidir.Türkiye, Suudi, Katar başta olmak üzere uluslar arası güçleri İŞID çetelere destek vermekten vazgeçmelidir” ifadesine yer verildi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Suriye’de çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı ve bazı bölgelerinde özerklik ilan edilen Rojava’nın Serekaniye bölgesinde El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün gerçekleştirdiği ve 30 yakın kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili bir açıklama yaptı.

DTK’dan yapılan açıklama şöyle:

Esad rejiminin tekçi, baskıcı ve yasakçı politikalarıyla, uluslararası güçlerin müdahalesi ile Suriye kan gölüne dönüşmüş bulunmaktadır. Suriye’nin en istikrarlı bölgesi olan, halkların öz yönetimini inşa ettiği Rojava çetelerin hedefi haline gelmiştir.

Suriye ve Suriye halkları ile hiçbir bağı olmayan dış ülkelerin beslemesi ve örgütlenmesi olan İŞID vb çeteler, her gün yeni bir katliam gerçekleştirmektedirler. Katliamcı ve kirli yüzlerini saklayarak İslam dinini kendilerine maske olarak kullanan insani hiç bir değerden nasibini almamış, kendileri dışında herkesi düşman gören çocuk, kadın demeden insanları katleden bu çeteler katliamlarına, Serêkaniyê katliamını eklemişlerdir.

Suriye’nin dışında gelen Suriye’yi ve Rojava’yı kan gölüne dönüştürmek isteyen bu çetelere yapılan her yardım yeni bir katliama zemin sunmaktadır. Bunların gerçekleştirdiği her katliamın sorumlusu aynı zamanda bunlara yardım eden ülkelerdir.

Bunun için öncelikle Rojava halkına yönelik uygulanan ambargo, hendek ve kuşatma politikalarına son verilmelidir.Türkiye, Suudi, Katar başta olmak üzere uluslararası güçleri İŞID çetelere destek vermekten vazgeçmelidir.

Kürt, Arap halkları başta olmak üzere Rojava halkına yönelik yapılan bu katliam tüm insanlığa yapılmış bir katliamdır. İnsanlık dışı bu katliamı lanetle kınıyor ve tüm Rojava halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyor acılarını paylaşıyoruz. Bu acıların bir daha yaşanmaması için Ortadoğu için demokratik bir model olan Rojava özerk yönetimini desteklemek, tanımak demokrasiden yana olduğunu ifade eden tüm ülkelerin, tüm halkların öncelikli görev ve sorumluluğudur.