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Cihatçı kızlar, IŞİD'e katıldıklarına pişman oldu

Avusturya'dan kaçarak IŞİD'e katılan 17 ve 15 yaşındaki Samra ve Sabina'nın pişman olduğu ve ülkelerine dönmek istediği belirtildi

11 Ekim 2014 20:24

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki evlerini, Irak-Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) katılmak için terk eden Samra Kesinovic ve Sabina Selimovic isimli genç kızların IŞİD'e katıldıklarına pişman oldukları ancak örgütün elinden kaçamadıkları öne sürüldü.

Daily Mail'da yer alana habere göre, nisan ayında arkalarında  "Bizi aramaya kalkışmayın. Biz Allah'a hizmet ediyoruz ve  onun için ölürüz" notunu bırakarak Viyana'dan kaçan iki kız Suriye'ye ulaştıklarında IŞİD militanlarıyla "cihat evliliği" yapmıştı. Şu anda hamile olduğu belirtilen genç kızların uzun süre sonra ailelerine internet yoluyla ulaşarak, kaçtıkları için pişman olduklarını ve dönmek istediklerini söylediği öne sürüldü.

Avusturya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Karl-Heinz Grundboeck yaptığı açıklamada "Kızların dönmesinin şu an için neredeyse 'imkansız' olduğunu söyleyebilirim" dedi. Şimdi halk ülkelerinden kaçtıktan sonra dünya çapında ünlü olan Samra ve Sabina'nın geleceğini merak ediyor.

 

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