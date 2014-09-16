'Cihatçı kızlardan biri öldü, diğeri kayıp' iddiası

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki evlerini, Irak-Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) katılmak için terk ederek dünyanın gündemine oturan iki kızdan birinin öldüğü iddia edildi.

Avusturya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexander Marakovits, dün The Salzburger Times’a yaptığı açıklamada, Samra Kesinovic (16) ve Sabina Selimovic (15) adlı iki kızdan birinin çoktan ölmüş olduğuna dair duyum aldıklarını söyledi.

Marakovits, kızlardan hangisinin ölmüş olabileceğini belirtmezken, iddia henüz araştırıldığı için Avusturya hükümeti resmi bir açıklama yapmadı.

Yugoslavya’daki içsavaştan kaçan Bosnalı mülteci ailelerin kızları olan Kesinovic ve Selimovic geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye üzerinden Suriye’ye geçerek IŞİD’e katıldılar. Ailelerine “Suriye’ye gidiyoruz. Cennette buluşuruz” notunu bırakan iki cihatçı kız Interpol tarafından aranıyordu. Avusturya’dan IŞİD’e katılanların sayısının 130’a ulaştığı tahmin ediliyor.