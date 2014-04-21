'Viyana'dan kaçan cihatçı kızlar İstanbul'da' iddiası

Avusturya'nın başkenti Viyana’da ortadan kaybolan ve Türkiye üzerinden Suriye’ye gittikleri belirtilen Bosna kökenli Samra Kesinoviç (16) ile Sabina Selimoviç’in (15) İstanbul’da olabilecekleri ileri sürüldü.

Sabina’nın babası Sabit Selimoviç ile amcası, Avusturya“Die Krone” gazetesine yaptıkları açıklamada,“Facebook’ta yayınlanan fotoğraf ve açıklamaların, kızlara ait olduklarına ihtimal vermiyoruz. Başkaları onlar adına Facebook’ta “Cihat için ölmeye gidiyoruz, cennette buluşuruz” diye yazmış olabilir. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, ayrıca Sabina evlenmek için ailesinden izin alması gerektiğini bilecek kadar ahlâka sahip. Kızların halen İstanbul’da olduklarını düşünüyoruz.” dedi. Türk yetkililer ise kızların İstanbul’da olduklarına dair şu an için bir bulgu olmadığını söyledi.

Kızlaırnı arayan Interpol Sabina ve Samra'ya ait olduğu iddia edilen yeni foroğraflar dağıttı.