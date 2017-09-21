IŞİD'den IKBY'ye referandum tehdidi

Terör örgütü IŞİD tarafından yayımlanan bir videoda, İsrail ve ABD'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılacak bağımsızlık referandumuna desteği öne sürülerek Kürtlere tehditte bulunuldu.

Videoda yüzü kapalı bir IŞİD mensubu Kürtçenin Sorani lehçesinde yaptığı konuşmada, "Devletin, hilafet devleti, sadece senin onurunu korumak için değil, aynı zamanda düşmanın, senin üzerindeki zulmünü kaldırmak için bu kadar zorluğa katlanmıştır. Öldürülüp, ortadan kaldırılmamanız için doğru yola gelmenizi istiyoruz. Kendinize sorun; niçin Amerika ve koalisyon size bu kadar yakınlaştı? Gavurlar ve Yahudiler, onların dinine geçmeden razı olmazlar" ifadelerini kullanıyor.

"Aklınızı başınıza toplayın"

Rudaw’ın haberine göre, IŞİD’in 'Kerkük Vilayeti' tarafından yayımlanan videoda, Ebu Sehib Kurdi adlı terörist, ABD ve İsrail'in Kürtlere destek verdiğini belirterek şunları söylüyor:

"Trump ve Netanyahu size her gün tebrik mesajları gönderiyor. Aklınızı başınıza toplayın. Allah’ın düşmanlarının kalkanı olmayın. Aksi takdirde şehirlerinizde bombalı araçların ateşi sizi yakarken kimseye şikâyette bulunmayın.”

İsrail destek veriyor, ABD karşı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kürt halkının kendilerine ait bir devlet elde etme yönündeki çabalarını desteklediklerini söylemişti. İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked de "İsrail ile Batı ülkelerinin Kürdistan devletinin kurulmasında büyük menfaati olduğunu" belirterek, "ABD'nin, Kürdistan Bölgesi'nde yapılacak referandumu destekleme zamanı geldiğini düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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ABD ise IKBY'nin 25 Eylül'de yapmakta ısrarlı olduğu bağımsızlık referandumuna karşı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada "ABD sert bir şekilde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumuna karşı çıkmaktadır. Referandum kararında diretmenin Kürtler dahil bütün Iraklılara bedeli olur" ifadelerini kullanmıştı.

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