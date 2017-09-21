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Politika

ABD'den IKBY'ye: Bağımsızlık referandumunun bedeli olur...

"Referandum gerçekleşirse müzakere olmaz"

21 Eylül 2017 06:30

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referanduma "sert bir şekilde" karşı olduklarını bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'a komşu ülkelerin tamamının planlanan referanduma karşı olduğuna dikkat çekerek "ABD sert bir şekilde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumuna karşı çıkmaktadır. Referandum kararında diretmenin Kürtler dahil bütün Iraklılara bedeli olur" dedi.

"ABD sert bir şekilde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumuna karşı çıkmaktadır." ifadesini kullanan Nauert, Bağdat ile Erbil arasında müzakere yapılması çağrısında bulundu.

"Referandum gerçekleşirse müzakere olmaz"

Sözcü Nauert, "Bu referandum gerçekleşirse büyük olasılıkla Bağdat'la müzakere olmayacak ve bunun ötesinde uluslararası toplumun müzakereye vereceği desteğin önüne geçilmiş olacak." değerlendirmesini yaptı.

Referandum kararında diretmenin Kürtler dahil bütün Iraklılara "bedelinin" olacağını vurgulayan Nauert, referandum tartışmalarının terör örgütü IŞİD'e karşı verilen mücadeleyi "kötü etkilediğini" de kaydetti.

"Her türlü yardımı etkiler"

Nauert, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Referandum Irak Kürdistanı'ndaki ticari ilişkileri tehlikeye sokmaktadır ve referandum Irak'ın uluslararası müttefikleri istemese dahi yapılan her türlü yardımı etkileyecektir. Bu ise böylesi zor bir durumun en basit gerçeğidir. Aksine, bizim Kürt liderlere alternatif olarak çağrısını yaptığımız gerçek bir müzakere, Iraklı Kürtlerin haklı dertlerine çözüm sözü barındırmaktadır ve bu bütün Irak halkının yararına olan Bağdat-Erbil arasında yeni ve yapıcı bir yol olacaktır.

Referandum süreci Kürtleri bir araya getirdi, yaklaşık iki yıldır ilk defa Kürt parlamentosunu canlandırdı ve önemli konular uluslararası ortamlara taşındı. Referandumun kendisi ABD ve uluslararası toplumun desteklediği alternatif yol göz önünde bulundurulduğunda gereksizdir."

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